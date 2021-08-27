В Иклоде, коммуне румынского города Клуж-Напока, нашли два древних поселения в ходе контрольных раскопок, предшествующих строительным работам.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Найденные неолитические захоронения отличались тем, что содержали керамические сосуды, установленные в головах и в ногах погребенных, и, по-видимому, содержавшие припасы и подношения, необходимые им для успешного начала загробной жизни.

Кельты, жившие в этих местах почти четыре тысячи лет спустя, сжигали тела умерших и хоронили их прах в урнах, которые, впрочем, также сопровождали различными подношениями. Большое количество керамики двух эпох, наложившихся друг на друга, было также найдено при раскопках двойного поселения.

Особый интерес представляют следы укреплений и строений эпохи неолита: не менее трех колец деревянных стен, окружавших древнее городище и остатки нескольких деревянных построек.