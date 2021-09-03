Группа украинских археологов обнаружила недалеко от Запорожья древнейшее жилище степной зоны Восточной Европы.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Одним из самых распространенных типов жилищ эпохи верхнего палеолита выступают округло-овальные наземные сооружения диаметром от трех до шести метров с одним очагом. По мнению ученых, чаще всего жилище делилось на две части. В одной, расположенной ближе к выходу, находился очаг и пространство домашней деятельности, где обычно делается больше всего находок древних артефактов. В глубине жилища располагалось резервное пространство, где, по всей видимости, находились спальные места.

Более редкие типы жилищ представляли собой четырехугольные хижины или сооружения на своеобразных каменных платформах. Более основательные сооружения, углубленные в землю, известны в основном благодаря раскопкам стоянок в Центральной и Восточной Европе. Например, в Костенках II обнаружили костно-земляные жилища, конструкция которых включала останки мамонтов. В Костенках IV археологи раскопали два других типа сооружений: округло-овальные полуземлянки и длинные жилища с рядом очагов. В одном из подобных древних жилищ в Иркутской области нашли камни, которые, вероятно, использовались в качестве мебели.

Вадим Степанчук из Института археологии НАН Украины исследовал жилище, обнаруженное на стоянке Мира, которое хронологически является самым старым подобным верхнепалеолитическим объектом, обнаруженным в степной зоне Восточной Европы. Стоянка расположена в долине Среднего Днепра, примерно в 15 километрах от Запорожья, и была заселена между 32 и 31 тысячами лет назад.

Археолог отметил, что каменная индустрия стоянки представлена 54 тысячами артефактов, из которых почти 97 процентов оказались крошечными микрочешуйками — побочными продуктами изготовления орудий труда. Типологически обнаруженные инструменты относятся к раннему периоду граветтской культуры. Древнейший культурный слой, по мнению ученого, представляет собой сохранившиеся остатки сезонного осенне-зимнего пребывания группы охотников на лошадей и состоит из различных объектов: ям, очагов, скопления костей и пепла, которые по стратиграфическим особенностям и пространственному расположению позволяют распознать остатки наземного жилого сооружения.

Согласованность обнаруженных объектов позволила предположить, что они были частью единого сооружения, имевшего округлые очертания. Диаметр жилища составлял более четырех метров, а общая площадь — около 14,5 квадратного метра. По всему периметру находились более глубокие, нежели основной культурный слой, ямы, предназначенные для столбов.

Центральная часть сооружения, по мнению археолога, держалась на более массивных столбах и кольях, в то время как более тонкие жерди и колья были вкопаны по периметру. Для строительства жилища древние люди, видимо, использовали сосну, учитывая ее обильные остатки в культурном слое. Археолог, опираясь на этнографические аналогии, предполагает, что сооружение могло быть похоже на азиатскую юрту или североамериканский вигвам.

Жилище делилось на две зоны. В передней входной части находились более трети всех обнаруженных кремневых наконечников, более половины орудий, почти все подвески из зубов и костяные предметы с гравировками, а также человеческий зуб, сломанная костяная игла и фрагменты янтаря. Задняя часть, по всей видимости, была отделена от входной зоны специальной перегородкой, и в ней почти нет остатков. Вероятно, это была спальная зона. Примечательно, что в этом жилище отсутствуют свидетельства использования постоянного огня, то есть оно не было предназначено для зимовки. Возможно, подходящее для морозов сооружение находилось неподалеку, но не было обнаружено археологами.