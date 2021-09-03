Группа украинских археологов обнаружила недалеко от Запорожья древнейшее жилище степной зоны Восточной Европы.
Об этом пишет «Вокруг света. Украина».
Одним из самых распространенных типов жилищ эпохи верхнего палеолита выступают округло-овальные наземные сооружения диаметром от трех до шести метров с одним очагом. По мнению ученых, чаще всего жилище делилось на две части. В одной, расположенной ближе к выходу, находился очаг и пространство домашней деятельности, где обычно делается больше всего находок древних артефактов. В глубине жилища располагалось резервное пространство, где, по всей видимости, находились спальные места.
Более редкие типы жилищ представляли собой четырехугольные хижины или сооружения на своеобразных каменных платформах. Более основательные сооружения, углубленные в землю, известны в основном благодаря раскопкам стоянок в Центральной и Восточной Европе. Например, в Костенках II обнаружили костно-земляные жилища, конструкция которых включала останки мамонтов. В Костенках IV археологи раскопали два других типа сооружений: округло-овальные полуземлянки и длинные жилища с рядом очагов. В одном из подобных древних жилищ в Иркутской области нашли камни, которые, вероятно, использовались в качестве мебели.
Вадим Степанчук из Института археологии НАН Украины исследовал жилище, обнаруженное на стоянке Мира, которое хронологически является самым старым подобным верхнепалеолитическим объектом, обнаруженным в степной зоне Восточной Европы. Стоянка расположена в долине Среднего Днепра, примерно в 15 километрах от Запорожья, и была заселена между 32 и 31 тысячами лет назад.
Археолог отметил, что каменная индустрия стоянки представлена 54 тысячами артефактов, из которых почти 97 процентов оказались крошечными микрочешуйками — побочными продуктами изготовления орудий труда. Типологически обнаруженные инструменты относятся к раннему периоду граветтской культуры. Древнейший культурный слой, по мнению ученого, представляет собой сохранившиеся остатки сезонного осенне-зимнего пребывания группы охотников на лошадей и состоит из различных объектов: ям, очагов, скопления костей и пепла, которые по стратиграфическим особенностям и пространственному расположению позволяют распознать остатки наземного жилого сооружения.
Согласованность обнаруженных объектов позволила предположить, что они были частью единого сооружения, имевшего округлые очертания. Диаметр жилища составлял более четырех метров, а общая площадь — около 14,5 квадратного метра. По всему периметру находились более глубокие, нежели основной культурный слой, ямы, предназначенные для столбов.
Центральная часть сооружения, по мнению археолога, держалась на более массивных столбах и кольях, в то время как более тонкие жерди и колья были вкопаны по периметру. Для строительства жилища древние люди, видимо, использовали сосну, учитывая ее обильные остатки в культурном слое. Археолог, опираясь на этнографические аналогии, предполагает, что сооружение могло быть похоже на азиатскую юрту или североамериканский вигвам.
Жилище делилось на две зоны. В передней входной части находились более трети всех обнаруженных кремневых наконечников, более половины орудий, почти все подвески из зубов и костяные предметы с гравировками, а также человеческий зуб, сломанная костяная игла и фрагменты янтаря. Задняя часть, по всей видимости, была отделена от входной зоны специальной перегородкой, и в ней почти нет остатков. Вероятно, это была спальная зона. Примечательно, что в этом жилище отсутствуют свидетельства использования постоянного огня, то есть оно не было предназначено для зимовки. Возможно, подходящее для морозов сооружение находилось неподалеку, но не было обнаружено археологами.
Напомним, ирландский писатель и фотограф Энтони Мерфи за девять дней запечатлел с помощью беспилотника сразу три древних лодки на коротком участке 112-километровой реки Бойн. Стивен Дэвис, профессор Университетского колледжа Дублина, назвал открытие Мерфи «реально хорошей находкой».
|
Свобода слова в Миколаєві: Апаратні наради у міського голови тепер відкриті, але за графікомКатерина Середа
|
Подякуємо Володимиру Володимировичу за Володимира ОлександровичаСтанислав Мартиросов
Группа украинских археологов обнаружила недалеко от Запорожья древнейшее жилище степной зоны Восточной Европы.
Об этом пишет «Вокруг света. Украина».
Одним из самых распространенных типов жилищ эпохи верхнего палеолита выступают округло-овальные наземные сооружения диаметром от трех до шести метров с одним очагом. По мнению ученых, чаще всего жилище делилось на две части. В одной, расположенной ближе к выходу, находился очаг и пространство домашней деятельности, где обычно делается больше всего находок древних артефактов. В глубине жилища располагалось резервное пространство, где, по всей видимости, находились спальные места.
Более редкие типы жилищ представляли собой четырехугольные хижины или сооружения на своеобразных каменных платформах. Более основательные сооружения, углубленные в землю, известны в основном благодаря раскопкам стоянок в Центральной и Восточной Европе. Например, в Костенках II обнаружили костно-земляные жилища, конструкция которых включала останки мамонтов. В Костенках IV археологи раскопали два других типа сооружений: округло-овальные полуземлянки и длинные жилища с рядом очагов. В одном из подобных древних жилищ в Иркутской области нашли камни, которые, вероятно, использовались в качестве мебели.
Вадим Степанчук из Института археологии НАН Украины исследовал жилище, обнаруженное на стоянке Мира, которое хронологически является самым старым подобным верхнепалеолитическим объектом, обнаруженным в степной зоне Восточной Европы. Стоянка расположена в долине Среднего Днепра, примерно в 15 километрах от Запорожья, и была заселена между 32 и 31 тысячами лет назад.
Археолог отметил, что каменная индустрия стоянки представлена 54 тысячами артефактов, из которых почти 97 процентов оказались крошечными микрочешуйками — побочными продуктами изготовления орудий труда. Типологически обнаруженные инструменты относятся к раннему периоду граветтской культуры. Древнейший культурный слой, по мнению ученого, представляет собой сохранившиеся остатки сезонного осенне-зимнего пребывания группы охотников на лошадей и состоит из различных объектов: ям, очагов, скопления костей и пепла, которые по стратиграфическим особенностям и пространственному расположению позволяют распознать остатки наземного жилого сооружения.
Согласованность обнаруженных объектов позволила предположить, что они были частью единого сооружения, имевшего округлые очертания. Диаметр жилища составлял более четырех метров, а общая площадь — около 14,5 квадратного метра. По всему периметру находились более глубокие, нежели основной культурный слой, ямы, предназначенные для столбов.
Центральная часть сооружения, по мнению археолога, держалась на более массивных столбах и кольях, в то время как более тонкие жерди и колья были вкопаны по периметру. Для строительства жилища древние люди, видимо, использовали сосну, учитывая ее обильные остатки в культурном слое. Археолог, опираясь на этнографические аналогии, предполагает, что сооружение могло быть похоже на азиатскую юрту или североамериканский вигвам.
Жилище делилось на две зоны. В передней входной части находились более трети всех обнаруженных кремневых наконечников, более половины орудий, почти все подвески из зубов и костяные предметы с гравировками, а также человеческий зуб, сломанная костяная игла и фрагменты янтаря. Задняя часть, по всей видимости, была отделена от входной зоны специальной перегородкой, и в ней почти нет остатков. Вероятно, это была спальная зона. Примечательно, что в этом жилище отсутствуют свидетельства использования постоянного огня, то есть оно не было предназначено для зимовки. Возможно, подходящее для морозов сооружение находилось неподалеку, но не было обнаружено археологами.
Напомним, ирландский писатель и фотограф Энтони Мерфи за девять дней запечатлел с помощью беспилотника сразу три древних лодки на коротком участке 112-километровой реки Бойн. Стивен Дэвис, профессор Университетского колледжа Дублина, назвал открытие Мерфи «реально хорошей находкой».