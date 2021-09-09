Археологи, работающие на раскопках древней норманнской церкви Святой Марии, обнаружили под ней другую церковь — англосаксонскую.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Команда из четырех десятков археологов, ведущая раскопки в местах строительства высокоскоростной железной дороги HS2, сделала неожиданное открытие.

В английской деревне Сток-Мандевилл археологи обнаружили остатки стен англосаксонской церкви. Они находились под руинами норманнской церкви, которая датируется 1080 годом.

Ранее эта церковь попадала в заголовки газет в связи с тем, что в ее окрестностях было найдено древнее захоронение с останками около трех тысяч человек. Тогда стал вопрос об их перезахоронении.

И вот теперь археологи раскопали кремневые стены, образующие квадратную структуру под нормандской церковью.

Доктор Рэйчел Вуд, ведущий археолог раскопок, назвала открытие фантастическим.

Ранее работы на этом участке предоставляли археологам уникальную возможность раскопать средневековую приходскую церковь Святой Марии. Сегодня команда получила бонус в виде еще одного интересного объекта.

Древнегерманские племена англосаксов захватили Британию в середине V века. Их завоевание продлилось более 180 лет.