В полутора километрах от турецкого города Демре, расположенного в провинции Анталья, находятся руины древнего ликийского города Мира, большая часть которого оказалась застроенной в более позднее время.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Отметим, что в эпоху христианства Мира смогла сохранить свою значимость, так как в 300 году Николай из Патары, известный в православной традиции как Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотворец, пройдя обучение в Ксанфе, стал епископом Миры, где он проповедовал вплоть до самой смерти в 343 году. Он был погребён в этой церкви.

Точная дата основания города неизвестна, однако археологи датировали внешнюю оборонительную стену V веком до нашей эры. Мира хорошо известна остатками самого большого в Ликии амфитеатра, многочисленными скальными гробницами, а также церковью святого Николая. Город просуществовал до XI века, когда был оставлен из-за набегов турок-сельджуков, череды наводнений и землетрясений.

Систематические археологические исследования древнего города Мира начались лишь в 2009 году, когда было обнаружено большое количество остатков сооружений, занесенных илом. В течение следующих двух лет ученым удалось раскопать отлично сохранившуюся небольшую христианскую часовню XIII века, на одной из стен которой был вырезан крест. Среди других ярких находок, сделанных на этом памятнике, который руководитель раскопок называет вторыми Помпеями, выделяются десятки терракотовых статуэток, изображающих людей, животных и богов.

Турецкие археологи под руководством Невзата Чевика из Университета Акдениз провели раскопки орхестры (в античном театре — круглая площадка для выступлений актеров, хора и отдельных музыкантов. Первоначальное и этимологическое значение — «место для плясок», — прим.) древнего амфитеатра, расположенного в городе Мира. На глубине около 3,5 метров ученые обнаружили коллекцию фрагментов керамических изделий.

Исследования показали, что возраст находок около пяти тысяч лет, то есть они относятся к эпохе позднего халколита. На самом большом черепке археологи обнаружили отпечатки указательного и среднего пальцев и некую подпись, оставленную гончаром. Находки удревнили историю города Мира — одного из шести самых важных городов Ликийской лиги — минимум на две тысячи лет.

По мнению Невзата Чевика, обнаруженная керамика является самым важным открытием археологического сезона.

Ранее в Тибете нашли древнейшее в мире произведение искусства возрастом около 200 тысяч лет.