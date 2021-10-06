В Риге не пяляже нашли остов судна, которому, по предварительным оценкам, не менее 150 лет.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Парусник находится под слоем песка на Болдерайском пляже. Болдерая — микрорайон Риги. Он расположен на северо-западе города, в 2 километрах от Рижского залива Балтийского моря. С севера омывается водами протоки Булльупе (рукав реки Лиелупе), с востока — протокой Хапака-гравис.

Как сообщают представители Рижского свободного порта (РСП), информацию о найденном судне они получили от инициативной группы жителей Болдераи. Было принято решение откопать старинную находку и доставить ее в Даугавгривскую крепость.

Неделю назад археологи приступили к раскопкам. Вскоре стало ясно, что находка — это намного больше, чем они могли себе предположить. От песка очистили дубовый остов судна длиной 11 метров и шириной 3 метра. Специалисты не исключают, что под песком находится целое судно.

На сегодняшний день работы продолжаются. Ученые ищут способы законсервировать старинную древесину, так как на воздухе процессы распада значительно усиливаются.

Напомним, в Тибете нашли древнейшее в мире произведение искусства возрастом около 200 тысяч лет.