В Англии создали интерактивную лазернуя карту, которая содержит 3D-модели множества объектов — от остатков римских поселений до оборонительных сооружений Второй мировой войны.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Цифровой инструмент воздушной археологии под названием Aerial Archaeological Mapping, созданный общественной организацией «Историческая Англия», позволит людям совершать виртуальные полеты над Англией и рассматривать доисторические горные форты, римские поселения и военные объекты времен Второй мировой и Холодной войн. Анализ примерно 500 тысяч аэрофотоснимков позволил создать 3D-модели тысяч объектов на территории, превышающей половину Великобритании.

Для создания карты использована технология воздушного лазерного сканирования, известная как лидар, которая создает трехмерные изображения поверхности Земли.

Это позволит всем желающим лучше изучить археологическое наследие родных мест, будь то в исследовательских целях или просто из любопытства.

Каждый объект, который нанесен на карту, содержит и ссылки на полные онлайн-записи, хранящиеся в базе данных «Исторической Англии». База продолжает расширяться, включая все новые районы страны, по мере их охвата исследованиями.

Самые ранние памятники, нанесенные на 3D-карту, датируются примерно 6000 лет назад, и включают длинные курганы, кремниевые рудники и каменные ограды раннего неолита. Самые последние по времени относятся к периоду Холодной войны — то есть середине ХХ-го века.

На карте есть круглые курганы бронзового века, городища века железного, римские лагеря, поселения и полевые системы Среднвековья, свидетельства добычи угля XVIII-XIX веков и огромные тренировочные лагеря времен Первой мировой войны, где проживало до 20 000 человек.

Аэрофотосъемка в национальном парке Йоркшир-Дейлс показывает остатки поселений, относящихся к доисторическому периоду, и следы стволов свинцовых шахт пост-средневековой эпохи.

В Ньюхейвене, в Восточном Суссексе, можно увидеть оборонительные сооружения времен Второй мировой войны, построенные вдоль береговой линии. Военные объекты вдоль южного побережья Восточной Англии и Йоркшира включают лагеря, аэродромы, противотанковые рубежи и зенитные батареи.

Картографирование позволяет рассматривать археологические объекты «не только как отдельные участки, но и как часть сложных многопериодных ландшафтов», — говорится в заявлении «Исторической Англии».

Лидарная технология также была использована для обследования поместья Уоллингтон площадью 13 500 акров в Нортумберленде, чтобы выявить особенности ландшафта, невидимые невооруженным глазом.

На территории поместья обнаружены исторические системы орошения, бывшие увеселительные сады и лагеря железного века. Лидарное сканирование также выявило бывшие лесные массивы, которые защитники природы надеются воссоздать, высадив 75 тысяч деревьев.