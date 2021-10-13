Археологи из Управления древностей Израиля (IAA) провели масштабные исследования в городе Явне, расположенном в 10 километрах к северу от Ашдода.

На раскопках «винодельческой фабрики» возрастом более 1500 лет два года ежедневно работали несколько десятков археологов и 200-300 рабочих, пишет «Вокруг света. Украина».

За время интенсивных раскопок исследователи обнаружили пять больших виноделен, их размещение и конструкция были тщательно спроектированы. Вокруг больших резервуаров, в которых давили ногами виноград, располагались емкости для брожения. Тару для розлива вина изготавливали здесь же. На территории комплекса нашли гончарные мастерские по производству амфор. Археологи обнаружили и грандиозные склады готовой продукции — тысячи целых и разбитых амфор. Владельцы виноделен были состоятельными людьми и могли позволить себе архитектурные излишества: винные прессы украшены декоративными нишами-раковинами.

Израильские ученые соотносят винодельческий комплекс в Явне с известным по древним текстам «вином из Газы и Ашкелона». Это вино хорошо знали и высоко ценили в Европе и Африке. Газа и Ашкелон — важнейшие ближневосточные порты древности. Здесь в огромных количествах загружали на корабли белое виноградное вино из Святой земли и отправляли его по торговым маршрутам Средиземного моря. Так оно попадало на территории современных Греции и Италии, Турции и Египта.

Найденные предметы позволяют датировать комплекс византийским временем — с IV века нашей эры. На археологическом памятнике обнаружили и раннеисламские артефакты: костяные фигурки и масляные лампы. На этом же месте нашли более раннюю винодельню, датированную IV веком до нашей эры. Эта находка позволила исследователям предположить, что производство вина на территории Явне началось задолго до Византии и насчитывает несколько веков. Виноградники Явне упоминаются в Мишне — в них спасались бежавшие после разрушения Второго Храма иерусалимские мудрецы.

Производственная мощность прессов, по мнению археологов, могла справиться с изготовлением двух миллионов литров вина. Масштабы производства обусловлены популярностью виноградного напитка в средневековом обществе. В условиях жаркого средиземноморского климата вино входило в ежедневный рацион и часто использовалось как «улучшитель» или заменитель небезопасной и нестерильной питьевой воды. 1,5 тысячи лет назад вино пили даже дети.

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