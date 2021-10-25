Международная команда археологов обнаружила остатки крупного винного производства времен Ассирийского царства и барельефы с изображением молящихся царей.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Находки были сделаны итальянскими археологами и их коллегами из Департамента древностей Дохука (Ирак) в округе Фаиде на севере страны.

О существовании барельефов, вырезанных на стенах 9-километрового оросительного канала, команда узнала в ходе предыдущих раскопок 2020 года. Во время новых работ, начатых в конце этого лета, исследователи смогли глубже изучить наскальные изображения.

Недавние раскопки преподнесли археологам сюрприз в виде остатков древнего винного завода.

Об этом рассказал руководитель работ Даниэле Моранди Бонакосси из Университета Удине (Италия). Группа наткнулась на 14 установок, которые использовались в VIII-VII вв. до н. э. для «давки винограда и производства сока, который впоследствии перерабатывался в вино».

Итальянский археолог отметил, что это первое подобное открытие в Ираке.

Команда также изучила и описала 12 резных барельефов (каждый 5×2 м). На них древние мастера изобразили богов, царей и священных животных.

В том числе ассирийского царя, который молится богам, и богиню Иштар, оседлавшую льва, рассказал Даниэле Моранди Бонакосси. Эта находка относится к тому же периоду, что и винодельня.

По словам итальянского археолога, в Ираке есть и другие места с наскальными барельефами. Однако не такими монументальными, как эти.

Напомним, ранее в Израиле раскопали самую большую в мире средневековую винодельню.