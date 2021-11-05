Археологи из Управления древностей Израиля (IAA) наткнулись на эффектное золотое кольцо с аметистом в ходе раскопок в городе Явне.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Кольцо весом 5,11 грамма было обнаружено на территории крупного винодельческого предприятия византийского периода.

Человек, которому принадлежал этот артефакт, наверняка был богатым. А такое кольцо подчеркивало его статус. Об этом рассказал доктор Амир Голани, эксперт по древним украшениям в IAA. Он также отметил, что подобные кольца могли носить как мужчины, так и женщины.

Аметист упоминается в Библии как один из 12 камней, которые верховный жрец Храма носит на своем церемониальном нагруднике.

По словам Амира Голани, этому полудрагоценному камню приписывали многие достоинства. Считалось, например, что он предотвращает похмелье.

Хотел ли человек, носивший кольцо, избежать побочного эффекта от употребления большого количества алкоголя? Это останется тайной, сказал один из участников раскопок — доктор Эли Хаддад.

Кольцо нашли неподалеку от руин склада, в котором хранились кувшины для вина.

Возможно, это великолепное кольцо принадлежало хозяину склада или его гостю, который случайно обронил украшение.

Археологи не называют точной даты изготовления кольца. Его откопали в отложениях, датируемых VII веком нашей эры: то есть поздневизантийским — ранним исламским периодом. Однако исследователи не исключают, что артефакт мог передаваться из поколения в поколение на протяжении веков.

На самом деле, золотые кольца с аметистом были обычным явлением в римском мире, напомнили археологи. Следовательно, украшение могло быть передано по наследству богатому человеку, который жил в Явне еще в III веке нашей эры.

Напомним, в Иклоде, коммуне румынского города Клуж-Напока, нашли два древних поселения в ходе контрольных раскопок, предшествующих строительным работам.