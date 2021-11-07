Итальянские археологи нашли комнату рабов, служивших в древнем поселении Чивита Джулиана – оно было расположено менее чем в километре от легендарных Помпей, уничтоженных извержением вулкана Везувий в I веке нашей эры.

Об этом сообщило министерство культуры Италии.

По словам директора Помпейского археологического парка Габриэля Зухтригеля, комната площадью 16 квадратных метров сохранилась в отличном состоянии. В ней было только одно окно (довольно высоко расположенное) и три деревянных кровати. Две из них были 1,7 метра длиной, а одна – 1,4 метра: вероятно, она была предназначена для ребенка.

Кроме того, в комнате археологи обнаружили деревянный сундук с предметами из металла и сукна, которые, вероятно, использовались в качестве лошадиных доспехов – вероятно, рабы обслуживали колесницу своего хозяина. Под кроватями обнаружили несколько вещей вроде амфор для хранения мелкого имущества и керамических чашей. Комната почти не была украшена.

— Больше всего здесь поражает захламленность и «хрупкость» комнаты, напоминающей что-то между общежитием и складом», – говорит Габриэль Зухтригель.

По его словам, находка является «уникальным свидетельством» реальной повседневной жизни наиболее уязвимого слоя древнего общества.

Напомним, раскопки в Чивите Джулиани начались в 2017 году. Археологам уже удалось найти несколько ценных артефактов времен Древнего Рима: в частности, церемониальную колесницу и конюшню с останками трех лошадей. В ноябре 2020 года в поселении обнаружили комнату с остатками двух человек — предположительно, скрывавшимся от извержения Везувия рабом и его хозяином.