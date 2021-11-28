Группа археологов из национального университета Сан-Маркос в Перу обнаружила в городке Кахамаркилья в долине реки Римак 800-летнюю мумию в отличном состоянии. Тело мумифицированного мужчины было связано веревками, а лицо закрыто руками. Похоже, это был специальный погребальный ритуал.
Об этом говорится в сообщении университета Сан-Маркос.
Предыдущие раскопки в археологическом комплексе Кахамаркилья показали, что его нижний слой относится к культуре Лима, существовавшей на территории современного Перу еще до инков.
Мумию нашли в позе эмбриона, обмотанного веревками. Руки мумии закрывали лицо. Тело лежало внутри овальной подземной погребальной постройки с платформой с северной стороны.
Группа археологов из национального университета Сан-Маркос в Перу обнаружила в городке Кахамаркилья в долине реки Римак 800-летнюю мумию в отличном состоянии. Тело мумифицированного мужчины было связано веревками, а лицо закрыто руками. Похоже, это был специальный погребальный ритуал.
Согласно характеристикам мумии, ей не менее 800 лет. Археолог Питер Ван Дален Луна рассказал Reuters, что пол мумии не установлен, однако в университете Сан-Маркос отмечают, что это, скорее всего, мужчина.
Способ его погребения указывает на то, что в этом районе когда-то жили представители доинкской культуры.
Культура Лима – археологическая культура оседлых земледельцев, существовавшая на территории современного Перу примерно с 100 года до нашей эры по 650 год нашей эры в долинах рек Чильон, Римак и Лурин. Она представлена в основном керамическими находками.
Напомним, ученые из Каира заявили, что древние египтяне начали использовать методы бальзамирования умерших на 1000 лет раньше, чем считалось. Такой вывод сделали после исследования тела древнего дворянина.
Группа археологов из национального университета Сан-Маркос в Перу обнаружила в городке Кахамаркилья в долине реки Римак 800-летнюю мумию в отличном состоянии. Тело мумифицированного мужчины было связано веревками, а лицо закрыто руками. Похоже, это был специальный погребальный ритуал.
Об этом говорится в сообщении университета Сан-Маркос.
Предыдущие раскопки в археологическом комплексе Кахамаркилья показали, что его нижний слой относится к культуре Лима, существовавшей на территории современного Перу еще до инков.
Мумию нашли в позе эмбриона, обмотанного веревками. Руки мумии закрывали лицо. Тело лежало внутри овальной подземной погребальной постройки с платформой с северной стороны.
Группа археологов из национального университета Сан-Маркос в Перу обнаружила в городке Кахамаркилья в долине реки Римак 800-летнюю мумию в отличном состоянии. Тело мумифицированного мужчины было связано веревками, а лицо закрыто руками. Похоже, это был специальный погребальный ритуал.
Согласно характеристикам мумии, ей не менее 800 лет. Археолог Питер Ван Дален Луна рассказал Reuters, что пол мумии не установлен, однако в университете Сан-Маркос отмечают, что это, скорее всего, мужчина.
Способ его погребения указывает на то, что в этом районе когда-то жили представители доинкской культуры.
Культура Лима – археологическая культура оседлых земледельцев, существовавшая на территории современного Перу примерно с 100 года до нашей эры по 650 год нашей эры в долинах рек Чильон, Римак и Лурин. Она представлена в основном керамическими находками.
Напомним, ученые из Каира заявили, что древние египтяне начали использовать методы бальзамирования умерших на 1000 лет раньше, чем считалось. Такой вывод сделали после исследования тела древнего дворянина.