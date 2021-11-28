Группа археологов из национального университета Сан-Маркос в Перу обнаружила в городке Кахамаркилья в долине реки Римак 800-летнюю мумию в отличном состоянии. Тело мумифицированного мужчины было связано веревками, а лицо закрыто руками. Похоже, это был специальный погребальный ритуал.

Об этом говорится в сообщении университета Сан-Маркос.

Предыдущие раскопки в археологическом комплексе Кахамаркилья показали, что его нижний слой относится к культуре Лима, существовавшей на территории современного Перу еще до инков.

Мумию нашли в позе эмбриона, обмотанного веревками. Руки мумии закрывали лицо. Тело лежало внутри овальной подземной погребальной постройки с платформой с северной стороны.

Группа археологов из национального университета Сан-Маркос в Перу обнаружила в городке Кахамаркилья в долине реки Римак 800-летнюю мумию в отличном состоянии. Тело мумифицированного мужчины было связано веревками, а лицо закрыто руками. Похоже, это был специальный погребальный ритуал.

Согласно характеристикам мумии, ей не менее 800 лет. Археолог Питер Ван Дален Луна рассказал Reuters, что пол мумии не установлен, однако в университете Сан-Маркос отмечают, что это, скорее всего, мужчина.

Способ его погребения указывает на то, что в этом районе когда-то жили представители доинкской культуры.

Культура Лима – археологическая культура оседлых земледельцев, существовавшая на территории современного Перу примерно с 100 года до нашей эры по 650 год нашей эры в долинах рек Чильон, Римак и Лурин. Она представлена в основном керамическими находками.

Напомним, ученые из Каира заявили, что древние египтяне начали использовать методы бальзамирования умерших на 1000 лет раньше, чем считалось. Такой вывод сделали после исследования тела древнего дворянина.