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Группа археологов из национального университета Сан-Маркос обнаружила в погребении, найденном около городка Кахамаркилья в долине реки Римак, мумию возрастом около 800 лет в отличном состоянии.
Все тело мумифицированного человека было обвязано веревками, пишет «Вокруг света. Украина».
Мумию нашли в позе эмбриона, ее руки закрывали лицо. Тело лежало внутри овальной подземной погребальной постройки с платформой с северной стороны.
По словам археолога Питера Ван Дален Луна, пол мумии не установлен, однако в университете Сан-Маркос отмечают, что это, скорее всего, мужчина.
Археологи считают, что способ погребения указывает на особый погребальный ритуал, который нехарактерен для инков.
Предыдущие раскопки в археологическом комплексе Кахамаркилья показали, что его нижний слой относится к культуре Лима, существовавшей на территории современного Перу еще до инков.
Культура Лима — археологическая культура оседлых земледельцев, существовавшая на территории современного Перу примерно с 100 года до нашей эры по 650 год нашей эры в долинах рек Чильон, Римак и Лурин. Она представлена в основном керамическими находками.
Напомним, в Турции археологи показали монеты, которые нашли в 2019 году во время раскопок в древнем городе Айзаной. Тогда они нашли кувшин, в котором и лежала 651 римская монета.
Группа археологов из национального университета Сан-Маркос обнаружила в погребении, найденном около городка Кахамаркилья в долине реки Римак, мумию возрастом около 800 лет в отличном состоянии.
Все тело мумифицированного человека было обвязано веревками, пишет «Вокруг света. Украина».
Мумию нашли в позе эмбриона, ее руки закрывали лицо. Тело лежало внутри овальной подземной погребальной постройки с платформой с северной стороны.
По словам археолога Питера Ван Дален Луна, пол мумии не установлен, однако в университете Сан-Маркос отмечают, что это, скорее всего, мужчина.
Археологи считают, что способ погребения указывает на особый погребальный ритуал, который нехарактерен для инков.
Предыдущие раскопки в археологическом комплексе Кахамаркилья показали, что его нижний слой относится к культуре Лима, существовавшей на территории современного Перу еще до инков.
Культура Лима — археологическая культура оседлых земледельцев, существовавшая на территории современного Перу примерно с 100 года до нашей эры по 650 год нашей эры в долинах рек Чильон, Римак и Лурин. Она представлена в основном керамическими находками.
Напомним, в Турции археологи показали монеты, которые нашли в 2019 году во время раскопок в древнем городе Айзаной. Тогда они нашли кувшин, в котором и лежала 651 римская монета.