Группа археологов из национального университета Сан-Маркос обнаружила в погребении, найденном около городка Кахамаркилья в долине реки Римак, мумию возрастом около 800 лет в отличном состоянии.

Все тело мумифицированного человека было обвязано веревками, пишет «Вокруг света. Украина».

Мумию нашли в позе эмбриона, ее руки закрывали лицо. Тело лежало внутри овальной подземной погребальной постройки с платформой с северной стороны.

По словам археолога Питера Ван Дален Луна, пол мумии не установлен, однако в университете Сан-Маркос отмечают, что это, скорее всего, мужчина.

Археологи считают, что способ погребения указывает на особый погребальный ритуал, который нехарактерен для инков.

Предыдущие раскопки в археологическом комплексе Кахамаркилья показали, что его нижний слой относится к культуре Лима, существовавшей на территории современного Перу еще до инков.

Культура Лима — археологическая культура оседлых земледельцев, существовавшая на территории современного Перу примерно с 100 года до нашей эры по 650 год нашей эры в долинах рек Чильон, Римак и Лурин. Она представлена в основном керамическими находками.