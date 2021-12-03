Большой некрополь времен поздней Римской империи был обнаружен под стеной супермаркета в Аррасе на севере Франции.

Как пишет «Новое время», археологи обследовали это место в 2020 году перед постройкой пристройки к супермаркету и сначала обнаружили свинцовый саркофаг, стилистически датированный 4 веком.

В конце 2021 года археологи провели дальнейшие раскопки и обнаружили, что некрополь выходит за рамки их компетенции: был обнаружен только южный периметр могильника. На западе могилы продолжаются под супермаркетом. Они продолжают переходить на восток, а также на север, хотя и с меньшей плотностью захоронений, что предполагает близость северного периметра.

Большинство гробниц расположены с ориентацией на юго-запад / северо-восток. Только в двух могилах были обнаружены какие-либо предметы. Выделяется захоронение взрослой женщины, которая была похоронена с богатым набором драгоценностей, включая жемчужное ожерелье, серьги, медные и костяные браслеты и медные перстни.

За исключением одного двойного захоронения с останками одного взрослого и одного ребенка, в каждой могиле находился один человек. Почти все они были похоронены в деревянных гробах, о чем свидетельствуют сохранившиеся железные гвозди и металлические скобки. Даже двух человек, похороненных вместе в одной могиле, поместили каждого в свой деревянный гроб.

Недалеко от места прошлогодней находки свинцового саркофага был найден еще один, с теми же стилистическими особенностями, соответствующими времени его изготовления. Рядом с ним находится известняковый саркофаг. Его крышка осталась неповрежденной и настолько эффективно запечатывала саркофаг, что вода не проникала внутрь. Когда археологи подняли крышку, они не обнаружили ни осадка, ни воды, только скелетные останки взрослой женщины.

Интересно, что в городе Аррас ранее уже раскопали римский некрополь. В 1980-х годах было обнаружено большое кладбище времен ранней империи, на котором найдено более сотни кремационных захоронений I и II веков. Эти могилы содержат множество погребальных приношений, в том числе остатки продуктов питания, монеты, украшения, инструменты для ухода, керамику и изделия из стекла.

Недавно обнаруженное кладбище подчеркивает глубокий сдвиг в погребальной практике в эпоху поздней империи.

Напомним, что в Баштанке на территории местного рынка, где планировали построить супермаркет, продолжаются раскопки старинного кладбища. Специалисты Баштанского краеведческого музея и археологи рассказали о первых находках.