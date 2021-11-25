В Баштанке на территории местного рынка, где планировали построить супермаркет, продолжаются раскопки старинного кладбища. Специалисты Баштанского краеведческого музея и археологи рассказали о первых находках.

Об этом сообщается на странице музея в Facebook.

Напомним, что сентябре нынешнего года в Баштанке во время земляных работ возле местного рынка «Экспресс», между улицами Ярослава Мудрого и Юбилейная, были обнаружены места захоронения. Строители откопали человеческие останки, когда готовили участок под строительство супермаркета.

Строительство было приостановлено, а 22 ноября на месте старого кладбища поселенцев Полтавки-Баштанки первой половине XIX века начались археологические раскопки.

Научный сотрудник института археологии Национальной академии наук Украины Александр Смирнов рассказал, что им помогает техника, так как работы необходимо проводить быстрее из-за погодных условий.

– Тут есть такой небольшой «куст» этих захоронений. Мы сейчас их исследуем. Но, в первую очередь, наша работа – исследование той территории, которая не осквернена строительной площадкой и зданиями XX века. Тех участков, которые остались in situ (лат. — «на месте») и грунта XIX века, – рассказал Александр Смирнов.

Ранее сообщалось, что жителей микрорайона Матвеевка Центрального района Николаева обеспокоило, как повлияет расширение кладбища на качество воды в их колодцах.