В Баштанке на территории местного рынка, где планировали построить супермаркет, обнаружили человеческие останки. Предполагают, что на этом месте было старинное кладбище.

Об этом в Facebook-группе «Баштанка» сообщил журналист Василий Гонта.

Во время земляных работ возле местного рынка «Экспресс», между улицами Ярослава Мудрого и Юбилейная, были обнаружены места захоронения. Строители откопали человеческие останки, когда готовили участок под строительство супермаркета.

О находке сообщили представителям городской власти, которые передали информацию в местный отдел полиции.

— На место строительства прибыл наряд полиции, осмотрели все и сообщили, что нужно ждать следственно-оперативную группу. Полицейские осмотрели снова место строительства, а затем криминалист собрал все человеческие кости, которые были на поверхности, — рассказал Василий Гонта.

Он отметил, что ранее на территории рынка и на территории складов райпотребсоюза находилось кладбище, которое прекратило функционирование ориентировочно в середине XIX века, когда были открыты другие два кладбища. Там похоронены первопоселенцы Полтавки (первое название Баштанки во время основания населенного пункта, сохранялось до 1928 года).

После исследования найденных останков, правоохранительные органы подготовят официальное заявление.

— По словам владельца ЧП «Экспресс», место, где ведутся сейчас строительные работы — территория райпотребсоюза, которую в 2006 году и кулпило частное предприе «Экспресс». Здесь было два здания - булочный цех и контора, которые были снесены, потому что планировали построить торговый комплекс, — уточнил Василий Гонта.

Ранее сообщалось, что жителей микрорайона Матвеевка Центрального района Николаева обеспокоило, как повлияет расширение кладбища на качество воды в их колодцах.