В некрополе греко-римской эпохи на территории древнеегипетского города Пемдже, который древние греки называли Оксиринх, были обнаружены мумии с золотыми языками.

Сейчас это территория современного города Эль-Бахнаса, расположенного в 160 километрах к юго-западу от Каира, пишет «Вокруг света. Украина».

Испанская археологическая миссия, которая в течение десятилетий проводила раскопки в Бахнасе, в этом сезоне обнаружила две гробницы 26-й династии — последней местной династии, правившей Египтом до того, как он был завоеван Персией в 525 году до нашей эры. Одно погребение принадлежало мужчине, другое женщине. Археологи не знают, кем приходились друг другу мужчина и женщина, но их гробницы были построены рядом друг с другом, а это свидетельствует о семейных узах.

Женская гробница сохранилась значительно хуже и содержит следы разграбления еще в древности. Однако в ней сохранился женский антропоидный каменный саркофаг. Внутри, кроме останков, находились глиняные изразцы, которыми покрывали покойника, а также каменный амулет в виде подголовника.

Вторая гробница сохранилась запечатанной. В ней находился мужской антропоидный саркофаг с мумифицированными останками человека и богатый инвентарь. Так, в нишах камеры были спрятаны амулеты (скарабеи — на снимке внизу, столбы Джед — символы нового урожая и плодородия в целом и др), керамический сосуд с остатками бинтов, четыре кувшина с мумифицированными внутренностями.

Также в гробнице нашли более 400 фаянсовых фигурок ушебти (традиционные древнеегипетские статуэтки, символизирующие помощников покойного в загробном мире. Чем больше фигурок, тем больше помощников и, значит, выше статус покойного; на снимке внизу).

Череп мужчины хорошо сохранился, и был ясно виден золотой язык, выступающий изо рта (на снимке внизу). Такой же продолговатый лист золотой фольги, заменяющий язык, был найден в женском погребении, но там останки были нарушены.

Погребальная практика, при которой бальзамировщики заменяют язык покойного золотом, уже известна ученым (на главном снимке третий «язык» был взят из погребения, найденного в Бахнасе в начале этого года). Она была частью ритуала, позволяющего мертвым свободно говорить от своего имени перед судом Осириса — древнеегипетского бога возрождения и царя загробного мира. Считалось, что золотой язык мог позволить покойным убедить Осириса проявить милосердие к их душам.