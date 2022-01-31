Английские исследователи обнаружили первое описание шаровой молнии. Его автор — монах-бенедиктинец Гервасий Кентерберийский.

Упоминание о шаровой молнии, неизвестное ранее, обнаружили профессора Даремского университета Брайан Таннер и Джайлз Гаспер, пишет «Вокруг света. Украина».

Оно содержалось в монастырской хронике, составленной Гервасием Кентерберийским (Gervasus Cantuariensis) около 1200 года. Это письменное свидетельство о шаровой молнии почти на 450 лет старше, чем предыдущее самое раннее ее описание, найденное в Англии.

Гервасий Кентерберийский (ок. 1145 — ок. 1210) был бенедиктинским монахом монастыря собора Иисуса Христа в Кентербери и автором семи исторических работ. Наиболее значимой из них считаются его «Хроники».

В них Гервасий утверждает, что 7 июня 1195 года «неподалеку от Лондона сошло чудесное знамение». Далее он описал плотное и темное облако, испустившее белое вещество, которое обрело сферическую форму. А затем огненный шар упал в Темзу.

Профессора Брайан Таннер и Джайлз Гаспер сравнили текст с историческими и современными сообщениями о шаровой молнии. При этом они отметили, что шаровая молния — это редкое погодное явление, которое до сих пор полностью не изучено. Что же касается описания Гервасием белого вещества, выходящего из темного облака и падающего в виде вращающейся огненной сферы, то оно очень похоже на другие описания шаровой молнии.

И если Гервасий все-таки наблюдал шаровую молнию, то речь идет о самом раннем ее описании, которое на сегодняшний день обнаружено в Англии.

До этого самым первым упоминанием о шаровой молнии считалось то, что содержалось в отчете о сильной грозе в Уайдекомбе (Девон) от 21 октября 1638 года.

По словам исследователей, основное внимание в своих трудах Гервасий Кентерберийский уделял монастырю собора Иисуса Христа. Кроме того, он описывал споры с архиепископом, а также жизнь короля и знати. Однако помимо этого бенедиктинца чрезвычайно интересовали разные природные явления, сказал профессор Джайлз Гаспер.

Учитывая, что Гервасий заявил о себе как о надежном репортере, его сообщение об огненном шаре от 7 июня 1195 года можно считать первым, полностью убедительным описанием шаровой молнии, заключили ученые.

Результаты исследования опубликовал журнал Weather.