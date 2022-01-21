Украинские археологи нашли в немецком Бремене место захоронения трех украинских солдат, пропавших без вести в годы Второй мировой войны.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он рассказал, что в 2021 году в Бремене на месте бывшего кладбища времен Второй мировой войны, где были похоронены советские солдаты, решили начать строительство.

Украинские дипломаты узнали об этом и вместе с местными активистами обратились к власти города, поскольку понимали, что там могут быть захоронения украинцев. По словам Кулебы, они настояли на важности для Украины исследования этого места и достойного чествования всех жертв.

В конце концов удалось добиться приостановки строительства и проведения исследований. Студенты-археологи Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в августе 2021 года отправились в Бремен и принялись анализировать кладбище.

Удалось найти место захоронения украинского солдата Ивана Пастернака, который во время войны служил в советской армии и попал в немецкий плен. Также обнаружили могилы еще двух украинских военных.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что эта история важна для Украины не только из-за возвращения Украине своей истории, но и из-за краха «русского» мифа: местные жители Бремена называли это кладбище русским, ассоциируя советских солдат только с россиянами.

— Переворачиваем общественное мнение в Германии и ломаем российский миф о том, что все «советское» — это «русское», а соответственно, все ложные трактовки россиян как единой «жертвы» нацистской Германии, перед которой есть «особая ответственность», — написал Дмитрий Кулеба.

Он резюмировал, что украинская сторона обеспечит достойное чествование украинцев и других военнопленных, останки которых могут обнаружить в ходе раскопок.

— Мы продолжим требовать должного признания и чествования их жертвы на международном уровне, — добавил министр.

Ранее сообщалось, что ученые из института археологии Аньяна более двух лет проводили раскопки древнего комплекса гробниц.