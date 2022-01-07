Ученые из института археологии Аньяна более двух лет проводили раскопки древнего комплекса гробниц.

Об этом пишет Вокруг света Украина.

Возле деревни Шаоцзяпэн недалеко от города Аньян центральной китайской провиннции Хэнань был обнаружен масштабный комплекс усыпальниц времен поздней династии Шан (1600 — 1046 гг. до н.э.).

На месте раскопок в Шаоцзяпэне, находящемся в 2.4 километрах от дворца и храма предков крупного археологического объекта Иньсюй, как предполагается жил многочисленный клан «Цэ» династии Шан. Китайский иероглиф «Цэ» был обнаружен среди надписей на бронзовой посуде, найденной среди других реликвий, что указывает на принадлежность к клану.

Археологи раскопали 18 фундаментов зданий, 24 гробницы, 4 ямы с лошадьми и гробницами. Им удалось найти множество артефактов — превосходно сохранившуюся бронзовую посуду, объекты из нефрита и камня, изделия из кости и раковин моллюсков. Раскопки проходили более двух лет. Некоторые из крупных гробниц были уже разграблены, в них осталось только небольшое количество керамики, а также скелеты людей и лошадей.