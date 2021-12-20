В Англии археологи и палеонтологи обнаружили остатки пяти мамонтов ледникового периода: большие останки двух взрослых особей, двух молодых и младенца, которые бродили 200 тысяч лет назад.

Об этом сообщает The Guardian, передает TheBabel.

Их обнаружили недалеко от города Свиндон вместе с инструментами, которые использовали неандертальцы, которые, вероятно, и охотились на этих 10-тонных зверей. Также ученые нашли остатки других животных ледникового периода: лосей (вдвое больше их сегодняшних потомков) и крошечных существ, например навозных жуков и пресноводных улиток. На этом месте сохранились даже семена, пыльца и окаменелости растений, в том числе вымершиих разновидностей.

Находки называют «золотой жилой» из-за их состояния. Ученые ожидают сделать больше открытий, поскольку сейчас раскопали только часть участка гравийного карьера.

— Это одно из самых важных открытий в британской палеонтологии. Эти мамонты лежат в земле именно там, где они умерли четверть миллиона лет назад – рядом с невероятными вещами, такими как каменные орудия и улитками, которых они топтали ногами. У нас есть свидетельство того, каким был пейзаж. Мы знаем, какие растения там росли. Пустяки действительно раскрывают контекст этих великих культовых гигантов. Это очень важно с точки зрения понимания того, как изменение климата особенно влияет на окружающую среду, экосистемы и биологические виды, — сказал биолог Бен Гаррод.

Исследователи считают, что останки мамонта и артефакты датируются примерно 220 тысячами лет назад – это межледниковый период, известный как MIS7.

Напомним, американская компания Colossal Biosciences вместе с профессором генетики из Гарвардской медицинской школы Джорджем Черчем планируют «воскресить» шерстистых мамонтов, которые вымерли десятки тысяч лет назад, с помощью генной инженерии.