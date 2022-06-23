В древнем городе Иераполис на западе Турции открыли для туристов памятник, который в свое время называли «воротами в город Аида» или «входом в царство мертвых».

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на турецкие СМИ.

— Это вход в царство Аида. Знаем из древних источников, что Аид с женой жили по полгода на земле и под землей. Это ворота, через которые они уходили под землю, — очень интересное и особое место. Рад, что оно теперь открыто, — рассказал экскурсовод Мухаррем Алдыбаш.

Группа итальянских археологов нашла в 2013 году «ворота в царство Аида» на раскопках древнего города Иераполис, основанного во II веке до нашей эры. Тогда также был обнаружен один из оригинальных источников термальных вод, созданных травертиновыми бассейнами Памуккале. В свое время эта местность считалась священной.

Напомним, в Англии создали интерактивную лазерную карту, которая содержит 3D-модели множества объектов — от остатков римских поселений до оборонительных сооружений Второй мировой войны.