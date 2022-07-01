Профессор кафедры украинской истории в Гарвардском университете Сергей Плохий сейчас помогает своей стране на поприще науки. Для него это особенно важно, так как родные земли на юге Украины, где он рос, попали под оккупацию русских.

Об этом он рассказал в интервью FT.

Историк, специализирующийся на истории периода Киевской Руси, сейчас делает все для того, чтобы разоблачать московскую пропаганду про несуществующую Украину и выдуманное государство.

— Дело не в том, что я присоединился к войне. Война заняла мою часть мира и его историю, — признался Сергей Плохий.

Ученый доказывает, что в Украине идет не только битва между двух армий, а прежде всего между двумя нарративами. В реальном — Украина это страна с длинной историей с независимой нацией. Россия убийствами и обстрелами пытается утвердиться на чужих землях и лишить украинцев национальной идентичности.

— Ничего не остается, кроме как бороться с злоупотреблениями и перекручиваниями истории. Задача состоит в том, чтобы действительно защитить свою территорию, — акцентировал Сергей Плохий.

После первых месяцев кошмара Плохий нашел «баланс между эмоциями и работой», его работу ускоряет знание того, что значительную часть южной Украины, где он рос, заняли оккупанты.

— Это сюрреалистично. Это трудно принять. Это злит тебя. Что особенно шокирует, так это то, как Россия пытается отменить историю 20 века, когда украинская нация росла и развивалась, — добавил автор научных книг.

Плохий заключил, что сейчас у него есть уникальная возможность как у историка пронаблюдать за тем, как закончит Россия после содеянного. Он допускает, что она развалится на куски.

Напомним, россияне украли крупнейшую в Украине солнечную электростанцию.