«Я тут, бо це моя земля», — історія миколаївського гвардійця з позивним «Чорний»

Миколаївський нацгвардієць з позивним «Чорний». Фото: 19-й Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУ

Боєць 19-го Миколаївського полку Нацгвардії із позивним «Чорний» розпочав службу як строковик, захищав Миколаївщину з перших днів війни. Зараз воює у найгарячіших точках країни та нагороджений відзнакою «Святий Миколай Чудотворець» за героїзм і порятунок побратимів.

У полку розповіли історію їх побратима.

«Історія Чорного — це не історія про війну. Це історія про людяність. Про силу духу. Про те, що справжні герої — це не ті, хто не боїться, а ті, хто діє попри страх», — зазначають у полку.

У 2022 році боєць проходив строкову військову службу, а з перших днів повномасштабної війни разом із побратимами став на захист Миколаївщини.

«Наша задача була одна: не дати ворогу захопити Миколаїв. Ми знали, що якщо зламаємось, далі буде ще гірше. Встояли. Бо інакше не можна», — згадує гвардієць.

Після звільнення Миколаївської області від російських військ «Чорний» підписав контракт, пройшов курс бойової підготовки та вирушив на передову.

«Підписав контракт, бо розумів, це мій обов’язок як чоловіка. Позаду — батьки, рідні, люди, які чекають на мир. Ворог не має права ступити на нашу землю. І якщо не я, то хто?», — розповів нацгвардієць.

Миколаївський нацгвардієць з позивним «Чорний». Фото: 19-й Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУ

Під час виконання бойових завдань на Донецькому напрямку «Чорний» зіткнувся з одним із найважчих випробувань: його група потрапила під інтенсивний обстріл. Попри небезпеку, він надавав допомогу пораненим, накладав турнікети та прикривав побратимів вогнем, доки не прибула евакуація.

«Більшість були поранені після щільного обстрілу, коли ми змогли відстояти СП-шку і піхота противника не змогла її захопити. Я бачив їхній біль. Чув їхні крики, намагався вести вогневе прикриття та одночасно надати допомогу пораненим. Було дуже важко, але ми змогли врятувати хлопців. Не знаю як, можливо, друге дихання, адреналін, вищі сили, але тоді я робив надзусилля», — згадує він.

За відвагу та героїзм «Чорний» отримав відзнаку Миколаївської ОВА «Святий Миколай Чудотворець».

Нагородження миколаївського гвардійця з позивним «Чорний». Фото: 19-й Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУ

«Це не моя нагорода. Це нагорода всіх, кого я врятував. Це нагорода моїх побратимів, які залишилися живі. Я тут, бо не можу інакше. Це моя земля. Мої побратими. Мій вибір», — зізнається він.

Після перемоги воїн мріє здобути освіту, повернутися до мирного життя та приділяти більше часу сім’ї.

«Я мрію, щоб мої майбутні діти жили у світі, де слово «війна» залишається в підручниках історії», — розповів «Чорний».

Нагадаємо, що коли у ніч на 17 листопада 2024 року армія РФ атакувала Миколаїв, військовослужбовці 19-го Миколаївського полку Національної гвардії України одні з перших прийшли на допомогу постраждалим.