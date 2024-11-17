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Військовослужбовці 19-го Миколаївського полку НГУ врятували людей з під завалів під час атаки по Миколаєву

Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада. Фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада. Фото: «МикВісті»

У ніч на 17 листопада армія РФ атакувала Миколаїв, військовослужбовці 19-го Миколаївського полку Національної гвардії України одні з перших прийшли на допомогу постраждалим.

Про це повідомляє 19 Миколаївський полк охорони громадського порядку Національної гвардії України.

Зазначається, що в екстремальних умовах, гвардійці оперативно прибули на місця влучання та розпочали пошуково-рятувальні роботи. 

Вони евакуювали з під завалів родину, а також літню жінку з переломом ноги, надали їй першу медичну допомогу, та передали працівникам медичної служби.

Миколаївські військовослужбовці врятували людей з під завалів. Фото: 19 Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУМиколаївські військовослужбовці врятували людей з під завалів. Фото: 19 Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУ
Миколаївські військовослужбовці врятували людей з під завалів. Фото: 19 Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУМиколаївські військовослужбовці врятували людей з під завалів. Фото: 19 Миколаївський полк охорони громадського порядку НГУ

Обстріли Миколаєва 16-17 листопада

В ніч з 16 на 17 листопада російські війська обстріляли Миколаїв. Внаслідок обстрілу дві жінки загинули, а також поранено четверо дорослих та двоє дітей. 

Удари, як стало відомо пізніше, були завдані балістичною ракетою «Іскандер-М» та кількома безпілотниками «Shahed 131/136».

На місці стались пожежі у двох будинках, їх загасили вогнеборці на площі 150 та 20 квадратних метрів.

Внаслідок атаки по Миколаєву зруйнувано два житлові будинки та пошкоджено щонайменше десять об’єктів, зокрема багатоповерхівку, чотири приватні оселі, торговий центр, магазини, нежитлові приміщення та автомобілі.

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