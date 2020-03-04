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Правоохранители Запорожской области разоблачили главу одной из территориальных громад при получении 250 тысяч гривен неправомерной выгоды.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
По информации правоохранителей, заместитель одной из объединенных территориальных громад региона требовал от представителя местной коммерческой структуры 1 миллион гривен за содействие в решении вопроса о выделении земельного участка. Правоохранители задержали чиновника при получении очередной части суммы неправомерной выгоды в размере 250 тысяч гривен.
Фигурант задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств.
Решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Продолжается досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что в декабре прокуратура закрыла уголовное дело против депутата Николаевского облсовета Сергея Чмыря, но САП его возобновила.
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Правоохранители Запорожской области разоблачили главу одной из территориальных громад при получении 250 тысяч гривен неправомерной выгоды.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
По информации правоохранителей, заместитель одной из объединенных территориальных громад региона требовал от представителя местной коммерческой структуры 1 миллион гривен за содействие в решении вопроса о выделении земельного участка. Правоохранители задержали чиновника при получении очередной части суммы неправомерной выгоды в размере 250 тысяч гривен.
Фигурант задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств.
Решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Продолжается досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что в декабре прокуратура закрыла уголовное дело против депутата Николаевского облсовета Сергея Чмыря, но САП его возобновила.