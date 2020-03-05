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Посол Украины в Хорватии Василий Кирилич заявил, что приезд раненых на Донбассе украинских военнослужащих в Хорватию для оздоровления отменен из-за распространения коронавируса COVID-19.
Об этом он написал в своем Twitter.
Коронавірус перешкодив оздоровленню групи захисників України в Хорватії - запланований на 7 березня приїзд 35 ветеранів скасовано, але можливість не втрачено. Хорватські друзі України залишили в активі таку нагоду. pic.twitter.com/iqITo0UOQB— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) March 4, 2020
— Коронавирус помешал оздоровлению группы защитников Украины в Хорватии — запланированный на 7 марта приезд 35 ветеранов отменено, но возможность не потеряна. Хорватские друзья Украины оставили в активе такую возможность, — написал Василий Кирилич.
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Посол Украины в Хорватии Василий Кирилич заявил, что приезд раненых на Донбассе украинских военнослужащих в Хорватию для оздоровления отменен из-за распространения коронавируса COVID-19.
Об этом он написал в своем Twitter.
Коронавірус перешкодив оздоровленню групи захисників України в Хорватії - запланований на 7 березня приїзд 35 ветеранів скасовано, але можливість не втрачено. Хорватські друзі України залишили в активі таку нагоду. pic.twitter.com/iqITo0UOQB— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) March 4, 2020
— Коронавирус помешал оздоровлению группы защитников Украины в Хорватии — запланированный на 7 марта приезд 35 ветеранов отменено, но возможность не потеряна. Хорватские друзья Украины оставили в активе такую возможность, — написал Василий Кирилич.
Ранее сообщалось, что руководство компании Twitter попросило своих сотрудников начать работать из дома и не приходить в офисы, так как это поможет сдержать распространение коронавируса COVID-19