Посол Украины в Хорватии Василий Кирилич заявил, что приезд раненых на Донбассе украинских военнослужащих в Хорватию для оздоровления отменен из-за распространения коронавируса COVID-19.

Об этом он написал в своем Twitter.

Коронавірус перешкодив оздоровленню групи захисників України в Хорватії - запланований на 7 березня приїзд 35 ветеранів скасовано, але можливість не втрачено. Хорватські друзі України залишили в активі таку нагоду. pic.twitter.com/iqITo0UOQB — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) March 4, 2020

— Коронавирус помешал оздоровлению группы защитников Украины в Хорватии — запланированный на 7 марта приезд 35 ветеранов отменено, но возможность не потеряна. Хорватские друзья Украины оставили в активе такую возможность, — написал Василий Кирилич.

Ранее сообщалось, что руководство компании Twitter попросило своих сотрудников начать работать из дома и не приходить в офисы, так как это поможет сдержать распространение коронавируса COVID-19