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В результате применения боевиками 122-мм минометов в Донецкой области был поврежден газопровод.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.
По данным ООС, обстрел велся из оккупированной Горловки в сторону Новоселовки Донецкой области.
— К счастью, снаряды не попали по позициям украинских защитников и не попали в жилые дома гражданского населения, которые находятся совсем рядом от места падения. Вследствие разрывов, обломками от снарядов был поврежден газопровод, который проходит неподалеку с Новоселовка, что привело к возникновению огненного факела высотой несколько метров. Оперативные действия спасательных служб позволили ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара, - сказано в сообщении.
Часть населенных пунктов столкнулись с угрозой остановки газоснабжения.
Ранее сообщалось, что 2 марта незаконные вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе сознательно обстреляли населенный пункт Красногоровка в Марьинском районе Донецкой области.
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В результате применения боевиками 122-мм минометов в Донецкой области был поврежден газопровод.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.
По данным ООС, обстрел велся из оккупированной Горловки в сторону Новоселовки Донецкой области.
— К счастью, снаряды не попали по позициям украинских защитников и не попали в жилые дома гражданского населения, которые находятся совсем рядом от места падения. Вследствие разрывов, обломками от снарядов был поврежден газопровод, который проходит неподалеку с Новоселовка, что привело к возникновению огненного факела высотой несколько метров. Оперативные действия спасательных служб позволили ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара, - сказано в сообщении.
Часть населенных пунктов столкнулись с угрозой остановки газоснабжения.
Ранее сообщалось, что 2 марта незаконные вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе сознательно обстреляли населенный пункт Красногоровка в Марьинском районе Донецкой области.