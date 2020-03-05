В результате применения боевиками 122-мм минометов в Донецкой области был поврежден газопровод.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

По данным ООС, обстрел велся из оккупированной Горловки в сторону Новоселовки Донецкой области.

— К счастью, снаряды не попали по позициям украинских защитников и не попали в жилые дома гражданского населения, которые находятся совсем рядом от места падения. Вследствие разрывов, обломками от снарядов был поврежден газопровод, который проходит неподалеку с Новоселовка, что привело к возникновению огненного факела высотой несколько метров. Оперативные действия спасательных служб позволили ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара, - сказано в сообщении.

Часть населенных пунктов столкнулись с угрозой остановки газоснабжения.

Ранее сообщалось, что 2 марта незаконные вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе сознательно обстреляли населенный пункт Красногоровка в Марьинском районе Донецкой области.