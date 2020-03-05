На Киевской области полиция задержала на взятке мэра. По данным следствия, мэр положительно решал обращения граждан за определенные «взносы».

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Правоохранители не называют имя подозреваемого, но по данным Украинской Правды речь идет о главе горсовета Тараще Валерие Велиеве.

В ходе следственно-оперативных мероприятий правоохранители задокументировали факт вымогательства с предпринимателя тысячи долларов США неправомерной выгоды за выдачу разрешения на размещение временного сооружения на территории города.

В частности, вынесение и рассмотрение этого вопроса на сессии в пользу гражданина.

4 марта оперативники совместно с прокурорами задержали мэра во время получения второй части неправомерной выгоды - 500 долларов США.

В подтверждение выполнения своих обещаний чиновник передал гражданину соответствующее решение сессии.

Ранее был задокументирован факт получения им первого «транша». Мэра задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Напомним, что полиция подозревает руководство «Николаевского облавтодора» и Службы автомобильных дорог области в схемах с подрядами на ремонт дорог.