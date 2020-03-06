За минувшие сутки, 5 марта, вооруженные формирования РФ 10 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный, еще два получили боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«5 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще 2 военнослужащих Объединенных сил получили боевое поражение», — говорится в сообщении.

Один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно вблизи н. п. Авдеевка — из миномета калибра 82 мм противник выпустил 7 мин, совершил 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также вел огонь из противотанкового ракетного комплекса, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил девять обстрелов украинских позиций, а именно два раза рядом с Зайцево — из 82-мм минометов — 13 мин, а также велся обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Новотошковского — из миномета калибра 120 мм — 10 мин, четыре раза в районе н. п. Орехово — из ствольной артиллерии калибра 122 мм — 4 снаряда, из минометов калибра 120 мм — 7 мин и 2 мины с 82-мм миномета, вблизи Новозвановки — из противотанкового ракетного комплекса, рядом с Луганским — из станкового противотанкового гранатомета — 3 выстрела, а также противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, за прошедшие сутки противник совершил провокационный обстрел участка разведения № 3, применив стрелковое оружие. Пострадавших нет. Огонь украинские защитники не открывали — с украинской стороны режим тишины был соблюден.

Напомним, что из-за обстрелов боевиков на Донбассе 3 марта погиб один украинский военный.