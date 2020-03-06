Водителю Range Rover Дмитрию Прокопенко перед прохождением анализов на наличие алкоголя и наркотических веществ в крови, медики вкололи лекарственный препарат.

Об этом стало известно в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения Дмитрию Прокопенко в Центральном районном суде города Николаева 5 марта, сообщают Новости-Н.

Адвокат Игорь Притыкин, представляющий в суде интересы 32-летнего водителя Range Rover приобщил к материалам дела результаты экспертиз, в которых указывается, что в крови Прокопенко был найден лекарственный препарат класса «Бензодиазепина». По словам защитника, когда начали выяснять, каким образом препарат оказался в крови Прокопенко, выяснилось, что на месте дорожно-транспортного происшествия врачи оказывали ему первую медицинскую помощь и вкололи ему препарат «Кейвер», а также дали обезболивающие таблетки, после чего спустя время подозреваемый был доставлен в больницу для взятия необходимых анализов.

Отмечается, что документ, предоставленный в суде адвокатом, подписан тем же экспертом, что и документ, который предоставила в прошлом заседании сторона обвинения. Всего в суде Игорь Притыкин предоставил три заключения от этого эксперта. Согласно документам, в одном варианте говорится, что Дмитрий Прокопенко мог находиться в состоянии наркотического опьянения, два других с разными формулировками свидетельствуют о том, что он мог находиться под действием лекарственных препаратов.

Прокурор Алина Жиганурова предоставила судье Светлане Гречаной оригинал экспертизы, в которой эксперт (тот же, что фигурирует у стороны защиты) в выводе указывает, что Дмитрий Прокопенко мог находиться или в состоянии наркотического опьянения, или под действием лекарственного препарата. Судья удивилась, так как в прошлом заседании прокурор предоставлял копию результатов экспертизы и там речь шла только о наличии наркотического вещества, и не было даже малейшего упоминания о лекарственных препаратах. Сами адвокаты считают, что сторона обвинения сделала это умышленно, чтобы СМИ показали водителя Range Rover, как наркомана.

Дмитри1 Прокопенко в ходе даче показаний сказал, что давно занимается спортом, в день у него две-три тренировки, и у него нет ни надобности, ни желания употреблять наркотики. Также в суде предоставили характеристику от тренера, у которого подозреваемый пять лет профессионально занимается дзюдо. В характеристике также указывается, что водитель Range Rover помогает проводить детские соревнования и зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны.

Как известно, 24 февраля 2020 года на пересечении проспекта Центрального и улицы Московской автомобиль «Range Rover» врезался в маршрутное такси № 89. В результате ДТП погибла одна пассажирка микроавтобуса.

В тот же день следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта Следственного управления николаевского главка полиции задержали водителя Range Rover в порядке статьи 208 УПК Украины. На следующий день следователи сообщили водителю Range Rover о подозрении в совершении ДТП.

Напомним, 27 февраля в Центральном районном суде Николаева избирали меру пресечения водителю «Range Rover». 32-летнего мужчину доставили в суд на каталке в сопровождении конвоя и медицинских сотрудников.

При этом прокурор приобщил к материалам дела результаты медицинского осмотра, в котором сказано, что подозреваемый Дмитрий Прокопенко, в момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.

В ходе заседания адвокаты водителя «Range Rover» дважды заявляли об отводе судьи ссылаясь на плохие условия содержания своего подзащитного.