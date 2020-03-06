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4 марта 2020 года в Одессе правоохранители задержали ранее судимого 22-летнего мужчину по подозрению в разбойном нападении на отделение «Новой почта» в Николаеве.
Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.
18 февраля около 20:03 часов злоумышленник ворвался в почтовое отделение ООО «Новая почта» №21 в Николаеве, скрыл лицо медицинской маской и угрожал пистолетом. Он завладел более 17,5 тысячами гривен и скрылся.
В ходе расследования было установлено, что молодой человек причастен к совершению аналогичных преступлений в Киеве, Харькове и Одессе.
Ему сообщено о подозрении по части 3 статьи 187 УК Украины (разбой) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.
Напомним, что полицейские задержали двоих мужчин, которые в одном из отделений почты в Николаеве получили посылку с наркотиками на сумму 25 тысяч гривен.
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4 марта 2020 года в Одессе правоохранители задержали ранее судимого 22-летнего мужчину по подозрению в разбойном нападении на отделение «Новой почта» в Николаеве.
Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.
18 февраля около 20:03 часов злоумышленник ворвался в почтовое отделение ООО «Новая почта» №21 в Николаеве, скрыл лицо медицинской маской и угрожал пистолетом. Он завладел более 17,5 тысячами гривен и скрылся.
В ходе расследования было установлено, что молодой человек причастен к совершению аналогичных преступлений в Киеве, Харькове и Одессе.
Ему сообщено о подозрении по части 3 статьи 187 УК Украины (разбой) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.
Напомним, что полицейские задержали двоих мужчин, которые в одном из отделений почты в Николаеве получили посылку с наркотиками на сумму 25 тысяч гривен.