Полицейские задержали двоих мужчин, которые в одном из отделений почты в Николаеве получили посылку с наркотиками на сумму 25 тысяч гривен.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщается, что двоих жителей Николаева, 20-ти и 32-х лет, которые пришли за посылкой задержали оперативники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Николаевской области во время проверки оперативной информации. На место также прибыла следственно-оперативная группа Заводского отдела полиции.

По словам мужчин, в пакете находились наркотические соли, которые те планировали разложить по Николаеву путем закладок. За продажу наркотиков николаевцы должны были получить 25 тысяч гривен. Наркотики весом около 50 грамм были изъяты и направлены на исследование.

— Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований, предварительно, по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 309 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет, - сказано в сообщении.

Напомним, что в Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями территориального управления Государственного бюро расследований разоблачили группу наркодилеров, которая занималась изготовлением и продажей амфетамина. В состав группировки входил полицейский.