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В кафедральном соборе Рождества Христова в Одессе отлученный от церкви священник Виталий Сеник вместе со своей женой устроил драку.
Об этом пишет Думская.
Как рассказали «Думской» в пресс-службе Одесской епархии Православной церкви Украины, между этой религиозной организацией и бывшим священником Виталием Сеником уже несколько месяцев существует договоренность, что община ПЦУ проводит свои службы в 8:30 и в 16:00, а сторонники Сеника — в другое время. Однако 3 марта это соглашение было нарушено.
— Когда мы пришли на вечернюю службу, примерно в 16:00, то увидели, что Сеник, переодетый в рясу, что-то читает, — рассказывает представитель ПЦУ. — Ему сделали замечание, завязалась словесная перепалка, которую снимала одна из прихожанок, что не понравилось жене Сеника. Она ударила эту женщину, а та ее оттолкнула, и Сеник бросил эту женщину на пол и давай ее бить ногами. За нее вступился бывший староста храма, и Сеник несколько раз ударил ему по лицу, после чего началась толкотня. Мы вызвали полицию и написали заявления.
Как отмечает издание, конфликт вокруг собора Рождества Христова продолжается уже год, с февраля 2019. Он начался после того, как настоятель собора Виталий Сеник (отец депутата облсовета от «ОппоБлока» Романа Сеника) восстал против одесского епископа Павла и попытался взять под контроль этот храм. В итоге архиерей запретил Сеника в служении «до полного покаяния и исправления». Поддержавшие Сеника верующие обвинили Павла в «узурпации канонической власти и злоупотреблении служебным положением». Они уверены, что имеют право избирать настоятеля и распоряжаться церковным имуществом.
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В кафедральном соборе Рождества Христова в Одессе отлученный от церкви священник Виталий Сеник вместе со своей женой устроил драку.
Об этом пишет Думская.
Как рассказали «Думской» в пресс-службе Одесской епархии Православной церкви Украины, между этой религиозной организацией и бывшим священником Виталием Сеником уже несколько месяцев существует договоренность, что община ПЦУ проводит свои службы в 8:30 и в 16:00, а сторонники Сеника — в другое время. Однако 3 марта это соглашение было нарушено.
— Когда мы пришли на вечернюю службу, примерно в 16:00, то увидели, что Сеник, переодетый в рясу, что-то читает, — рассказывает представитель ПЦУ. — Ему сделали замечание, завязалась словесная перепалка, которую снимала одна из прихожанок, что не понравилось жене Сеника. Она ударила эту женщину, а та ее оттолкнула, и Сеник бросил эту женщину на пол и давай ее бить ногами. За нее вступился бывший староста храма, и Сеник несколько раз ударил ему по лицу, после чего началась толкотня. Мы вызвали полицию и написали заявления.
Как отмечает издание, конфликт вокруг собора Рождества Христова продолжается уже год, с февраля 2019. Он начался после того, как настоятель собора Виталий Сеник (отец депутата облсовета от «ОппоБлока» Романа Сеника) восстал против одесского епископа Павла и попытался взять под контроль этот храм. В итоге архиерей запретил Сеника в служении «до полного покаяния и исправления». Поддержавшие Сеника верующие обвинили Павла в «узурпации канонической власти и злоупотреблении служебным положением». Они уверены, что имеют право избирать настоятеля и распоряжаться церковным имуществом.