В кафедральном соборе Рождества Христова в Одессе отлученный от церкви священник Виталий Сеник вместе со своей женой устроил драку.

Об этом пишет Думская.

Как рассказали «Думской» в пресс-службе Одесской епархии Православной церкви Украины, между этой религиозной организацией и бывшим священником Виталием Сеником уже несколько месяцев существует договоренность, что община ПЦУ проводит свои службы в 8:30 и в 16:00, а сторонники Сеника — в другое время. Однако 3 марта это соглашение было нарушено.

— Когда мы пришли на вечернюю службу, примерно в 16:00, то увидели, что Сеник, переодетый в рясу, что-то читает, — рассказывает представитель ПЦУ. — Ему сделали замечание, завязалась словесная перепалка, которую снимала одна из прихожанок, что не понравилось жене Сеника. Она ударила эту женщину, а та ее оттолкнула, и Сеник бросил эту женщину на пол и давай ее бить ногами. За нее вступился бывший староста храма, и Сеник несколько раз ударил ему по лицу, после чего началась толкотня. Мы вызвали полицию и написали заявления.