В Николаеве во время патрулирования нацгвардейские совместно с сотрудниками полиции нашли пропавшего 10-летнего Диму Олюнина.

Об этом сообщают в воинской части 3039 Национальной гвардии Украины.

Напомним, ребенок пропал 4 марта в Центральном районе. Об исчезновении мальчика сообщила мать, которая проснулась утром и обнаружила отсутствие сына. По словам женщины, он неоднократно оставлял место проживания и сам возвращался.

«Примерно в 21:00 военный наряд выполнял задачи по охране общественного порядка совместно с сотрудниками Национальной полиции. Во время патрулирования прилегающих улиц патрульные обнаружили маленького путешественника. Правоохранители вызвали скорую и после осмотра врачей передали ребенка матери. А гвардейцам он пообещал впредь не повторять таких необдуманных поступков и не огорчать родных», — говорится в сообщении.

Напомним, первомайские полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя села Грушевка Романа Лентовского, который 29 февраля ушел из дома и не вернулся, в настоящее время связь с ним отсутствует и местонахождение неизвестно.