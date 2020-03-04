Центральным отделом полиции ГУНП в Николаевской области устанавливается местонахождение без вести пропавшего Дмитрия Олюнина 2009 года рождения, который 4 марта утром ушел из дома по пр. Центральный, 152 и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Об исчезновении мальчика сообщила мать, которая проснулась утром и обнаружила отсутствие сына. По словам женщины, ее сын неоднократно покидал место проживания и сам возвращался.

Сейчас на розыск ребенка ориентированы наряды патрульных полицейских, сотрудники Центрального отдела полиции и военные Национальной гвардии Украины.

Приметы: рост 137 см, вес 35 кг, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в бордовую куртку, синюю шапку, джинсы.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Центральный отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. Декабристов, 8, или по телефонам (0512) 53-12-71, 102.