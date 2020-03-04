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Центральным отделом полиции ГУНП в Николаевской области устанавливается местонахождение без вести пропавшего Дмитрия Олюнина 2009 года рождения, который 4 марта утром ушел из дома по пр. Центральный, 152 и до настоящего времени не вернулся.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Об исчезновении мальчика сообщила мать, которая проснулась утром и обнаружила отсутствие сына. По словам женщины, ее сын неоднократно покидал место проживания и сам возвращался.
Сейчас на розыск ребенка ориентированы наряды патрульных полицейских, сотрудники Центрального отдела полиции и военные Национальной гвардии Украины.
Приметы: рост 137 см, вес 35 кг, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в бордовую куртку, синюю шапку, джинсы.
Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Центральный отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. Декабристов, 8, или по телефонам (0512) 53-12-71, 102.
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Центральным отделом полиции ГУНП в Николаевской области устанавливается местонахождение без вести пропавшего Дмитрия Олюнина 2009 года рождения, который 4 марта утром ушел из дома по пр. Центральный, 152 и до настоящего времени не вернулся.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Об исчезновении мальчика сообщила мать, которая проснулась утром и обнаружила отсутствие сына. По словам женщины, ее сын неоднократно покидал место проживания и сам возвращался.
Сейчас на розыск ребенка ориентированы наряды патрульных полицейских, сотрудники Центрального отдела полиции и военные Национальной гвардии Украины.
Приметы: рост 137 см, вес 35 кг, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в бордовую куртку, синюю шапку, джинсы.
Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Центральный отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. Декабристов, 8, или по телефонам (0512) 53-12-71, 102.