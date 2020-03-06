В Черниговской области задержали группу лиц, подозреваемых в вербовке украинок с целью сексуальной эксплуатации за рубежом. Их поймали при попытке переправки женщин в страны ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

По версии следствия, иностранец организовал канал перемещения через государственную границу Украины женщин из малообеспеченных слоев населения для работы за рубежом в сфере оказания сексуальных услуг — он их подыскивал и вербовал вместе с местной жительницей. В дальнейшем сообщники доставляли их к месту будущей работы.

С учетом собранных доказательств вероятному организатору и его сообщникам будет сообщено о подозрении и решен вопрос об избрании меры пресечения.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

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