Жертвами обвала гостиницы Xinjia Express Hotel, который использовали как карантинный центр, на востоке Китая стали не менее 10 человек.

Об этом пишет DW.

Всего в здании было около 70 человек. По состоянию на утро воскресенья, 8 марта, удалось спасти 38 человек, под завалами остаются еще более 20 человек, их ищут около 1500 спасателей.

На обнародованных фото видно, что стены здания полностью разрушены. Остался только стальной каркас здания, в котором раньше на карантине находились люди, которые контактировали с инфицированными коронавирусом. По данным местных СМИ, тесты на вирус у этих людей показали отрицательный результат. Впрочем, их все равно держали на карантине.

Отель Xinjia Express Hotel на 80 номеров построили два года назад в городе Цюаньчжоу. Первый этаж в нем отремонтировали несколько недель назад. Впрочем, рабочие предупреждали владельца здания о деформации части стены, отметили в китайском министерстве. Сейчас расследуется, могли сами рабочие, делали ремонт, повредить часть стены.

Как отмечает агентство, здания в Китае могут разрушаться из-за низкого качества материалов и неправильную конструкцию.

Ранее сообщали, что в Китае из-под завалов отеля, обрушившегося в провинции Фуцзянь, спасатели достали 50 человек, двое из них не выжили.