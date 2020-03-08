|Скорость ветра:
|3.7 м/с
|Восход солнца:
|06:18
|Заход солнца:
|17:48
|Температура завтра:
|+19 C°
|Скорость ветра:
|0 м/с
|Восход солнца:
|06:26
|Заход солнца:
|17:51
|Температура завтра:
|+10 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.55 грн
|25.13 грн
|EUR
|27.5 грн
|28.5 грн
Жертвами обвала гостиницы Xinjia Express Hotel, который использовали как карантинный центр, на востоке Китая стали не менее 10 человек.
Об этом пишет DW.
Всего в здании было около 70 человек. По состоянию на утро воскресенья, 8 марта, удалось спасти 38 человек, под завалами остаются еще более 20 человек, их ищут около 1500 спасателей.
На обнародованных фото видно, что стены здания полностью разрушены. Остался только стальной каркас здания, в котором раньше на карантине находились люди, которые контактировали с инфицированными коронавирусом. По данным местных СМИ, тесты на вирус у этих людей показали отрицательный результат. Впрочем, их все равно держали на карантине.
Отель Xinjia Express Hotel на 80 номеров построили два года назад в городе Цюаньчжоу. Первый этаж в нем отремонтировали несколько недель назад. Впрочем, рабочие предупреждали владельца здания о деформации части стены, отметили в китайском министерстве. Сейчас расследуется, могли сами рабочие, делали ремонт, повредить часть стены.
Как отмечает агентство, здания в Китае могут разрушаться из-за низкого качества материалов и неправильную конструкцию.
Ранее сообщали, что в Китае из-под завалов отеля, обрушившегося в провинции Фуцзянь, спасатели достали 50 человек, двое из них не выжили.
|
Гроби на колесах, знову «Океан», марні скарги Стадніка та нерозумні укрАїнціСтанислав Мартиросов
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінокКатерина Середа
Жертвами обвала гостиницы Xinjia Express Hotel, который использовали как карантинный центр, на востоке Китая стали не менее 10 человек.
Об этом пишет DW.
Всего в здании было около 70 человек. По состоянию на утро воскресенья, 8 марта, удалось спасти 38 человек, под завалами остаются еще более 20 человек, их ищут около 1500 спасателей.
На обнародованных фото видно, что стены здания полностью разрушены. Остался только стальной каркас здания, в котором раньше на карантине находились люди, которые контактировали с инфицированными коронавирусом. По данным местных СМИ, тесты на вирус у этих людей показали отрицательный результат. Впрочем, их все равно держали на карантине.
Отель Xinjia Express Hotel на 80 номеров построили два года назад в городе Цюаньчжоу. Первый этаж в нем отремонтировали несколько недель назад. Впрочем, рабочие предупреждали владельца здания о деформации части стены, отметили в китайском министерстве. Сейчас расследуется, могли сами рабочие, делали ремонт, повредить часть стены.
Как отмечает агентство, здания в Китае могут разрушаться из-за низкого качества материалов и неправильную конструкцию.
Ранее сообщали, что в Китае из-под завалов отеля, обрушившегося в провинции Фуцзянь, спасатели достали 50 человек, двое из них не выжили.