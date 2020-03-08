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В Китае из-под завалов отеля, обрушившегося в провинции Фуцзянь, спасатели достали 50 человек, двое из них не выжили.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Отмечается, что у двух человек, спасенных из-под завалов в городе Цюаньчжоу, отсутствовали признаки жизни. Сейчас поиски людей, которые могли оказаться под завалами, продолжаются.
Напомним, вчера на востоке Китая обвалился шестиэтажный отель, который использовали как здание для карантина. На первом этаже рухнувшего здания находились магазины и кафе. Под завалами оказались около 70 человек. Тогда было известно, что спасатели достали из-под завалов 23 человека.
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В Китае из-под завалов отеля, обрушившегося в провинции Фуцзянь, спасатели достали 50 человек, двое из них не выжили.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Отмечается, что у двух человек, спасенных из-под завалов в городе Цюаньчжоу, отсутствовали признаки жизни. Сейчас поиски людей, которые могли оказаться под завалами, продолжаются.
Напомним, вчера на востоке Китая обвалился шестиэтажный отель, который использовали как здание для карантина. На первом этаже рухнувшего здания находились магазины и кафе. Под завалами оказались около 70 человек. Тогда было известно, что спасатели достали из-под завалов 23 человека.