В Николаеве, сегодня, 8 марта, едва не повесился 9-летний мальчик.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

О происшествии в полицию сообщили медики. В больницу, а также на место происшествия выехали следственно-оперативная группа и полицейские ювенальной превенции. Пообщавшись с пострадавшим ребенком, его родственниками, а также свидетелями произошедшего, полицейские установили, что произошел несчастный случай.

— Оказалось, что на дереве возле школы висит веревка, которая, вероятно, раньше служила качелями. Но теперь, как рассказывает один из мальчиков, который в тот момент также там играл, дети играют, просто цепляясь на нее, качаются и раскручиваются. На веревке даже нет петли. В этот день дети также играли на веревке, и когда девятилетний мальчик начал раскручиваться, веревка закрутилась ему шею. К счастью, рядом была 13-летняя сестра и второй мальчик, которые и оказали помощь и вызвали медиков, - сказано в сообщении.

В полиции отмечают, что ни пострадавший, ни его семья ранее не попадали в поле зрения правоохранительных органов или социальных служб. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, после чего будут приняты дальнейшие процессуальные решения. Мальчик госпитализирован, его состояние удовлетворительное, жизни ребенка ничего не угрожает.

Напомним, в Южном 10-летний мальчик запутался в петле из каната от шведской стенки и удушился.