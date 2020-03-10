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Апелляционный суд в болгарском городе Бургас перенес рассмотрение жалобы криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко) на решение суда первой инстанции о его экстрадицию в Украину.
Об этом заявил заместитель генерального прокурора Виктор Трепак, курирующий расследование убийства Екатерины Гандзюк, передает Зеркало недели.
По его словам, заседание суда было назначено на 13:30 в понедельник, 9 марта, но его перенесли на 11 марта.
— Причина в том, что Левин отказался от своего болгарского адвоката. Думаю, цель - затянуть рассмотрение вопроса об экстрадиции. Но апелляционный суд решил перенести рассмотрение только на два дня и предоставить Левину государственного, бесплатного защитника. Мы делаем все для того, чтобы как можно скорее вернуть Левина в Украину. Он очень важное недостающее звено, позволяющее замкнуть цепь заказчиков и исполнителей, - рассказал Виктор Трепак.
Напомним, что прокуроры офиса генпрокурора завели уголовное дело против бывшего помощника народного депутата Украины предыдущих созывов, который оказался руководителем преступной организации в Херсонской области.
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Апелляционный суд в болгарском городе Бургас перенес рассмотрение жалобы криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко) на решение суда первой инстанции о его экстрадицию в Украину.
Об этом заявил заместитель генерального прокурора Виктор Трепак, курирующий расследование убийства Екатерины Гандзюк, передает Зеркало недели.
По его словам, заседание суда было назначено на 13:30 в понедельник, 9 марта, но его перенесли на 11 марта.
— Причина в том, что Левин отказался от своего болгарского адвоката. Думаю, цель - затянуть рассмотрение вопроса об экстрадиции. Но апелляционный суд решил перенести рассмотрение только на два дня и предоставить Левину государственного, бесплатного защитника. Мы делаем все для того, чтобы как можно скорее вернуть Левина в Украину. Он очень важное недостающее звено, позволяющее замкнуть цепь заказчиков и исполнителей, - рассказал Виктор Трепак.
Напомним, что прокуроры офиса генпрокурора завели уголовное дело против бывшего помощника народного депутата Украины предыдущих созывов, который оказался руководителем преступной организации в Херсонской области.