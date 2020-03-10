В воскресенье, 8 марта, неизвестные бросили камни в окно вагона № 4 поезда № 74 «Львов - Москва». Никто из пассажиров не пострадал.

Об этом сообщает «Укрзалізниця».

Случай произошел на участке «Фастов — Киев» регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» во время следования поезда. В результате акта вандализма разбито окно.

По данному случаю вандализма железнодорожники вызвали сотрудников полиции, был составлен акт о правонарушении. Убытки уточняются.

В пресс-службе напомнили, что подобный случай произошел 3 марта этого года на перегоне Киев-Волынский - Киев-Пассажирский регионального филиала «Юго-Западная железная дорога», когда неизвестные лица разбили окно в вагоне № 2 поезда № 764 «Одесса — Киев» во время движения.

В «Укрзалізниці» отмечают, что случаи забрасывания камнями пассажирских вагонов не единичны, их количество увеличивается во время школьных каникул.

Напомним, что в 2019 году самыми прибыльными были поезда международного сообщения из Киева и Кривого Рога в Москву. «Укрзалізниця» заработала 145,2 миллионов гривен и 95,7 миллионов гривен соответственно.