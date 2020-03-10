Во время урагана, который прошел Николаевской областью 24 февраля, с детсада в селе Кринички Михайловской объединенной громады сорвало недавно перекрытую крышу.

В Михайловском сельсовете отметили, что работы по восстановлению планируют завершить в течение недели.

— Уже доделали стропильную часть, осталась кровля. Да, крыша была отремонтирована недавно. По ДБН (государственные строительные нормы, — прим.) она должна выдерживать порывы до 28 метров в секунду. У нас были зафиксированы до 32 метров в секунду, — рассказали в сельсовете.

Напомним, 24 февраля областью прошел циклон «Юлия», в результате которого ветер повали больше 250 деревьев в Николаеве.

Также шквальный ветер повредил 83 кровли зданий в Николаевской области. Полностью обесточены 118 населенных пунктов.

Напомним, что деревья, которые упали из-за сильного порыва ветра, повредили надземные тепловые сети, из-за чего без тепла остались 10 жилых домов и детский сад.

Из-за непогоды часть пешеходного моста через реку Ингул оторвало со стороны Набережной.