Вечером 9 марта 35-летняя жительница города Первомайск Николаевской области сообщила в полицию, что ее пьяный сосед бегает голым по улице и оскорбляет прохожих.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

«Женщина сообщила, что ее сосед, находясь в нетрезвом состоянии, в обнаженном виде пристает к прохожим и местным жителям, нецензурно выражается и своими непристойными действиями пугает ее малолетних детей», — говорится в сообщении.

52-летнего хулигана забрал полицейский патруль. Согласно выводам медицинского освидетельствования, в его крови было обнаружено 1,6 промилле алкоголя.

Задержанному инкриминируют хулиганство. В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения.

Напомним, утром 26 февраля на Центральном рынке в Николаеве 27-летний мужчина, угрожая прохожим ножом, вымогал у них деньги.