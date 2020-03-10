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Вечером 9 марта 35-летняя жительница города Первомайск Николаевской области сообщила в полицию, что ее пьяный сосед бегает голым по улице и оскорбляет прохожих.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
«Женщина сообщила, что ее сосед, находясь в нетрезвом состоянии, в обнаженном виде пристает к прохожим и местным жителям, нецензурно выражается и своими непристойными действиями пугает ее малолетних детей», — говорится в сообщении.
52-летнего хулигана забрал полицейский патруль. Согласно выводам медицинского освидетельствования, в его крови было обнаружено 1,6 промилле алкоголя.
Задержанному инкриминируют хулиганство. В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения.
Напомним, утром 26 февраля на Центральном рынке в Николаеве 27-летний мужчина, угрожая прохожим ножом, вымогал у них деньги.
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Вечером 9 марта 35-летняя жительница города Первомайск Николаевской области сообщила в полицию, что ее пьяный сосед бегает голым по улице и оскорбляет прохожих.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
«Женщина сообщила, что ее сосед, находясь в нетрезвом состоянии, в обнаженном виде пристает к прохожим и местным жителям, нецензурно выражается и своими непристойными действиями пугает ее малолетних детей», — говорится в сообщении.
52-летнего хулигана забрал полицейский патруль. Согласно выводам медицинского освидетельствования, в его крови было обнаружено 1,6 промилле алкоголя.
Задержанному инкриминируют хулиганство. В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения.
Напомним, утром 26 февраля на Центральном рынке в Николаеве 27-летний мужчина, угрожая прохожим ножом, вымогал у них деньги.