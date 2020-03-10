Правоохранители 10 марта задержали подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана Юрия Вербицкого и похищении активиста Игоря Луценко, которые произошли в январе 2014 года.

Об этом в Facebook сообщила адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская.

По ее словам, задержанного зовут Сергей Мысливый.

— По версии следствия, он был привлечен непосредственно к похищению Луценко и Вербицкого из Александровской больницы в ночь на 21 января 2014 года, — сообщила Евгения Закревская.

Сам Игорь Луценко на своей странице в Facebook опубликовал фото задержанного. По его информации, Мысливый получал деньги за силовые акции против участников Евромайдана.

Национальная полиция опубликовала видео задержания и допроса Сергея Мысливого.

Отмечается, что 42-летний мужчина с 2014 года находился в межгосударственном розыске. При этом он скрывался от следствия, используя документы на другое имя, благодаря которым неоднократно пересекал украинскую границу.

— Скрываясь от правоохранительных органов, подозреваемый использовал другие анкетные данные, систематически изменял автотранспортные средства и прибегал к другим способам конспирации, — говорится в сообщении.

Задержанному инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 127 (Пытки), п 3, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство заложника или похищенного человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что Офис Генпрокурора сообщил о подозрении участнику преступной организации, которая противодействовала мирным акциям протеста в январе-феврале 2014 года, а также похитила и пытала ее участников — Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.