Парламентский заместитель министра здравоохранения и социальных дел Великобритании Надин Доррис заразилась коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает ВВС.

В своем заявлении Надин Доррис подчеркнула, что приняла меры предосторожности и осталась в изоляции дома.

— Общественное здравоохранение Англии приступило к детальному отслеживанию контактов, и департамент и мой парламентский офис внимательно следуют их советам, — сказала Надин Доррис.

Как сообщает The Times, замминистра почувствовала себя плохо 6 марта. Наличие болезни у нее было подтверждено вечером 10 марта.

Как пишет газета, за последние дни Надин Доррис встречалась с сотнями людей, включая избирателей, членов парламента Великобритании, а также посещала прием, который устраивал премьер-министр Борис Джонсон в своей резиденции на Даунинг-стрит по случаю Международного женского дня.

Отмечается, что санитарные власти запустили стандартную процедуру установления личности всех людей, с которыми контактировала Надин Доррис. В случае необходимости у них будут взяты анализы.

Как сообщается, всего в Великобритании зафиксировано 382 случая заражения COVID-2019, шесть человек умерли.

По состоянию на вечер 10 марта число инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило 118 тысяч человек. На планете уже более 100 стран, где выявили вирус — среди них и Украина.

Более 64 тысяч человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей 10 марта превысило 4,2 тысяч.

Напомним, британская авиакомпания Flybe объявила себя банкротом, не справившись с экономическими трудностями в связи с коронавирусом.