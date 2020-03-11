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В Бахчисарае и Бахчисарайском районе оккупированного Крыма силовики проводят обыски у крымских татар.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на общественную организацию «Крымская солидарность».
По данным активистов обыски проходят в домах Сейтумера Сейтумерова, Айдера Сулейманова, Амета Сулейманова, Шукри Сейтумерова, Сейдамета Мустафаева, Рустема Сейтмеметова.
Как сообщают активисты, в некоторые дома силовики заходят, когда дома никого нет, что-то изымают или подкидывают.
— Изъяли телефоны, подбросили литературу. Подкинули 2 новые книги, аккуратно завёрнутые в обложки, на стол, где дети делали школьные уроки, - рассказывает супруга Амета Сулейманова.
В общественной организации добавляют, что в некоторых домах обыски уже закончились, в некоторых еще продолжаются.
Напомним, что украинские правозащитники и журналисты опубликовали заявление в поддержку Тараса Ибрагимова и других украинских журналистов, которым оккупационные власти запретили въезд на территорию аннексированного Крыма.
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В Бахчисарае и Бахчисарайском районе оккупированного Крыма силовики проводят обыски у крымских татар.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на общественную организацию «Крымская солидарность».
По данным активистов обыски проходят в домах Сейтумера Сейтумерова, Айдера Сулейманова, Амета Сулейманова, Шукри Сейтумерова, Сейдамета Мустафаева, Рустема Сейтмеметова.
Как сообщают активисты, в некоторые дома силовики заходят, когда дома никого нет, что-то изымают или подкидывают.
— Изъяли телефоны, подбросили литературу. Подкинули 2 новые книги, аккуратно завёрнутые в обложки, на стол, где дети делали школьные уроки, - рассказывает супруга Амета Сулейманова.
В общественной организации добавляют, что в некоторых домах обыски уже закончились, в некоторых еще продолжаются.
Напомним, что украинские правозащитники и журналисты опубликовали заявление в поддержку Тараса Ибрагимова и других украинских журналистов, которым оккупационные власти запретили въезд на территорию аннексированного Крыма.