В Бахчисарае и Бахчисарайском районе оккупированного Крыма силовики проводят обыски у крымских татар.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на общественную организацию «Крымская солидарность».

По данным активистов обыски проходят в домах Сейтумера Сейтумерова, Айдера Сулейманова, Амета Сулейманова, Шукри Сейтумерова, Сейдамета Мустафаева, Рустема Сейтмеметова.

Как сообщают активисты, в некоторые дома силовики заходят, когда дома никого нет, что-то изымают или подкидывают.

— Изъяли телефоны, подбросили литературу. Подкинули 2 новые книги, аккуратно завёрнутые в обложки, на стол, где дети делали школьные уроки, - рассказывает супруга Амета Сулейманова.

В общественной организации добавляют, что в некоторых домах обыски уже закончились, в некоторых еще продолжаются.

Напомним, что украинские правозащитники и журналисты опубликовали заявление в поддержку Тараса Ибрагимова и других украинских журналистов, которым оккупационные власти запретили въезд на территорию аннексированного Крыма.