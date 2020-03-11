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Вчера, 10 марта, в Николаевской области спасатели потушили 4 пожара сухой травы, мусора и камыша на общей площади 5,5 гектаров.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Возгорание зарегистрированы в Вознесенском районе, городе Николаеве и Новом Буге. В трех случаях пожар вызвал поджог, в одном - неосторожное обращение с огнем.
К тушению привлекались отделения 5, 12, 19, 20 государственных пожарно-спасательных частей.
Всего от ГСЧС работало 18 человек и 6 единиц техники, дополнительно привлекались сотрудники общества с ограниченной ответственностью «Морской специализированный порт Ника-Тера» и спасатели местной пожарной охраны «Александровка».
Ранее сообщалось, что в Николаеве, при пожаре в частном доме, из-за неосторожности при курении, погиб 54-летний мужчина.
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Вчера, 10 марта, в Николаевской области спасатели потушили 4 пожара сухой травы, мусора и камыша на общей площади 5,5 гектаров.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
Возгорание зарегистрированы в Вознесенском районе, городе Николаеве и Новом Буге. В трех случаях пожар вызвал поджог, в одном - неосторожное обращение с огнем.
К тушению привлекались отделения 5, 12, 19, 20 государственных пожарно-спасательных частей.
Всего от ГСЧС работало 18 человек и 6 единиц техники, дополнительно привлекались сотрудники общества с ограниченной ответственностью «Морской специализированный порт Ника-Тера» и спасатели местной пожарной охраны «Александровка».
Ранее сообщалось, что в Николаеве, при пожаре в частном доме, из-за неосторожности при курении, погиб 54-летний мужчина.