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В Вознесенске прокуратура передала в суд дело в отношении 40-летнего мужчины, который насиловал свою 11-летнюю дочь.
Об этом сообщает Вознесенская местная прокуратура.
Вознесенская местная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 40-летнего жителя Вознесенска, который насиловал свою 11-летнюю дочь.
Его действия квалифицированы по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование малолетнего ребенка).
Злоумышленник находится под стражей. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что в Николаевской области житель Баштанки избил и изнасиловал знакомого, с которым выпивал, а после этого вытолкал его на улицу, где мужчина потерял сознание.
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В Вознесенске прокуратура передала в суд дело в отношении 40-летнего мужчины, который насиловал свою 11-летнюю дочь.
Об этом сообщает Вознесенская местная прокуратура.
Вознесенская местная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 40-летнего жителя Вознесенска, который насиловал свою 11-летнюю дочь.
Его действия квалифицированы по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование малолетнего ребенка).
Злоумышленник находится под стражей. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что в Николаевской области житель Баштанки избил и изнасиловал знакомого, с которым выпивал, а после этого вытолкал его на улицу, где мужчина потерял сознание.