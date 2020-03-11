В Вознесенске прокуратура передала в суд дело в отношении 40-летнего мужчины, который насиловал свою 11-летнюю дочь.

Об этом сообщает Вознесенская местная прокуратура.

Вознесенская местная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 40-летнего жителя Вознесенска, который насиловал свою 11-летнюю дочь.

Его действия квалифицированы по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование малолетнего ребенка).

Злоумышленник находится под стражей. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в Николаевской области житель Баштанки избил и изнасиловал знакомого, с которым выпивал, а после этого вытолкал его на улицу, где мужчина потерял сознание.