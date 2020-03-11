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В Николаеве, 27-летний ранее судимый мужчина, ограбил 43-летнюю местную жительницу, преступник подошел к женщине сзади и толкнул ее, а когда она упала - вырвал из рук мобильный телефон и сбежал. Женщина попросила прохожих позвонить в полицию и сообщила об ограблении.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
В течение часа полицейские разыскали злоумышленника, которого впоследствии узнала потерпевшая.
— Следователи задержали грабителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, и по согласованию с прокуратурой сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Вчера, 10 марта, суд удовлетворил ходатайство следователя согласованного прокурором Заводского отдела Николаевской местной прокуратуры № 1 и избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в сумме 105 тысяч гривен, - сообщили в полиции.
Мобильный телефон пострадавшей полицейские изъяли. Следствие продолжается. Устанавливается причастность арестованного к другим преступлениям.
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В Николаеве, 27-летний ранее судимый мужчина, ограбил 43-летнюю местную жительницу, преступник подошел к женщине сзади и толкнул ее, а когда она упала - вырвал из рук мобильный телефон и сбежал. Женщина попросила прохожих позвонить в полицию и сообщила об ограблении.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
В течение часа полицейские разыскали злоумышленника, которого впоследствии узнала потерпевшая.
— Следователи задержали грабителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, и по согласованию с прокуратурой сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Вчера, 10 марта, суд удовлетворил ходатайство следователя согласованного прокурором Заводского отдела Николаевской местной прокуратуры № 1 и избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в сумме 105 тысяч гривен, - сообщили в полиции.
Мобильный телефон пострадавшей полицейские изъяли. Следствие продолжается. Устанавливается причастность арестованного к другим преступлениям.