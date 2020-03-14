В Закарпатской области госпитализировали 10 детей с менингококковой инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что дети были госпитализированы в областную больницу в период с 3 по 11 марта. Они находятся в состоянии средней тяжести.

— 13 марта в ГСЧС поступила информация, что из сел Корытняны и Часловцы Ужгородского района в областную клиническую инфекционную больницу в период с 3 по 11 марта в состоянии средней степени тяжести госпитализированы с диагнозом менингококковая инфекция 10 детей (2010 - 2019 рождения) из них 6 учеников Корытнянской ООШ. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, - сообщили спасатели.

Напомним, что 13 марта, в областную клиническую больницу в Черновцах госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус.